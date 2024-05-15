GameStop昨曾升1倍 空軍周一已蝕百億

【明報專訊】在2021年初掀動散戶逼空對冲基金大戰的「帶頭大哥」Roaring Kitty重出江湖，3年來首次在X發帖，觸發當年逼空大戰主戰場——美國遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）（美：GME）再上演「挾淡倉」戲碼，其股價周一收報30.45美元，升幅達74.4%，昨早段最多升逾1倍，高見64.83美元。踏入5月以來，遊戲驛站在沒有利好消息的情况下大幅攀升。截至周一收市，本月以來升幅達175%，令空軍損失慘重。根據金融分析機構S3 Partners的數據，按市值計價，遊戲驛站的空軍本月以來損失14億美元（約109億港元），單在周一的損失已達8.38億美元（約65億港元）。
散戶大本營Reddit連續兩日升一成
受網名「Roaring Kitty」的美國萬通人壽保險前營銷人員吉爾（Keith Gill）發帖提振，遊戲驛站周一盤中曾升近120%，全日至少8次因股價波動過大而觸發熔斷。另一「網紅股」影院營運商AMC（美：AMC）昨早段亦升超過1倍，高見11.88美元。被視為美國散戶大本營的社群媒體平台Reddit（美：RDDT），其股價也於周一升近9%，昨早段升一成。
不過彭博社指出，這波「網紅股」升浪，無法與3年前散戶數天內就將遊戲驛站股價推升10倍的逼空狂潮比擬。雖然遊戲驛站周一早段不足1小時內就增加了60億美元市值，但其後升幅已顯著收窄。回顧當年疫情期間，利率降至歷史低位，加上美國政府向民眾派發補貼，且很多人受防疫措施影響而停工停課，吸引大量網民加入炒股行列。如今大部分人已重返職場，並要承受高利率的壓力，影響了「網紅股」炒風。
雖然遊戲驛站仍是Fidelity平台周一交易量最大的股票，但其出售和買入的訂單相若，反映散戶正互相買賣，有別於當年不斷高追。雖然遊戲驛站周一約有70萬份期權合約易手，是過去一個月均值的4倍以上，但仍遠低於2021年初，單一交易日已有數百萬份期權易手的紀錄。
（綜合報道）
[國際金融]
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