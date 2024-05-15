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經濟
國際金融

鮑威爾重申：或更長時間維持較高利率

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾昨晚在外國銀行家協會年度大會重申，美聯儲可能會在更長時間維持較高的利率。他預計通脹率將逐月回落，但第一季通脹數據削弱了他的信心。他表示，美國首季通脹回落幅度缺乏進展，「我們沒想到這是平坦的道路，但我相信這些數字比任何人預期高」。他強調美聯儲需保持耐性，等待更多證據證明高利率正抑制通脹。

鮑威爾稱，目前的貨幣政策，按照很多標準都具有限制性，時間會證明此利率水平是否足以令通脹回落至2%的目標。不過他重申，美聯儲下一步不大可能加息。

指上月PPI報告「好壞參半」

昨公布的美國4月生產者物價指數（PPI）按月升0.5%，較預期高出0.2個百分點；按年計算，4月PPI升2.2%，是一年來最大的升幅。剔除變化較大的食品及能源價格，4月核心PPI按月升0.5%，較預期高出0.3個百分點。按年計算，4月核心PPI升2.4%，符合預期。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。

儘管該指數預示通脹壓力持續，鮑威爾形容該報告「好壞參半」，因為部分數據顯示價格走勢有緩和迹象。他說，仍未清楚通脹會否持續，「我認為需要多於一季的數據才能作出判斷」。市場等待周三公布的美國4月消費者物價指數（CPI），為美聯儲的減息前景帶來更多啟示。美股昨早段微升。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕生產者物價指數（PPI） 通脹 減息前景 耐性 鮑威爾

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