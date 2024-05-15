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經濟

譚仔全年少賺16% 派末期息5.9仙

【明報專訊】譚仔國際（2217）公布截至今年3月底止全年業績，年度溢利按年跌15.8%至1.19億元；撇除政府補貼後年度溢利為1.17億元，升34.2%。集團每股基本盈利8.9仙，派末期息每股5.9仙，減少43.8%。

第4季盈利跌逾65%

單計第四財季，集團收入錄得6.77億元，按年升1.96%，期內溢利按年跌64.4%至1064.9萬元，撇除政府補貼後溢利為904.7萬元，大跌65.5%。譚仔國際昨開市前公布業績，早段最多跌7.5%，收市報1.06元，跌0.9%。譚仔上財年收益為27.48億元，按年升5.9%，主要受惠於餐廳網絡淨增加14間，以及香港可比較餐廳收益輕微增長。

集團全年整體顧客人均消費60.8元，跌0.98%，日均每餐廳收益跌4.4%至3.42萬元。香港市場方面，全年餐廳網絡淨增加7間分店，自營店舖總數達到189間，收益按年增長4.8%至25.71億元；可比較餐廳收入按年表現穩定，錄得0.3%升幅，經營利潤跌0.4%至4.73億元。

中國內地及新加坡市場收益按年分別增33.5%及14.2%、後者主要受惠一間新餐廳開業所致，惟可比較餐廳收入實質按年減少；日本市場期內收益顯著增長35.4%，經營虧損錄得明顯減幅，可比較餐廳收入升逾40%。

截至3月底，譚仔國際共有229間自營餐廳，三哥餐廳數目為109間，譚仔數目為120間。集團預期，澳洲墨爾本首間餐廳將於今年內開業，亦於菲律賓發掘市場機遇 。

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