惠譽：港銀自本地資產質量壓力快超內房

料今年本地信貸成本溫和減少

惠譽列舉匯豐銀行為例，今年首季信貸成本為27點子（1百分點等於100點子），低於前4個季度平均的42點子，當季信貸成本有66%來自本港貸款，較去年4季平均的31%急升。

惠譽關注香港商業地產相關不利因素增加，由於本港物業價格受壓，貸款抵押品價值重估，或成為信貸減值來源，特別是該銀行在物業相關貸款，或以物業作抵押的貸款有較高集中度。

不過，惠譽認為香港銀行的審批標準健全，銀行貸款專注於高質素客戶，本地商業地產貸款成數僅50%，有大幅抵押品價值緩衝，有助減輕信貸成本和盈利能力的影響。

另外，惠譽指自去年以來因應恒生（0011）在內房風險敞口，對其風險組合評分和資產質量評分持有負面展望。若恒生香港貸款的資產質量出現重大弱化，增加生存能力評級（VR）下調風險。但惠譽不預期恒生長期發行人評級會因此受影響，因為預期該行有母行匯豐銀行的支持。

內房財務問題近年亦影響內銀信貸質素，安永統計58家上市內地銀行，42家A股上市內地銀行首季淨利潤按年跌0.81%，主要由於淨息差受壓拖累淨利息收入。

安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合伙人梁成傑認為，監管機構希望控制融資成本，幫助實體經濟，後續較大機會繼續減息。

安永：內銀貸息再減空間有限

但梁成傑認為貸息再減空間有限，人行需要平衡銀行息差壓力問題，而首季GDP增長5.3%，亦減低降息必要性。加上內銀調整貸存結構，認為淨息差中長期不會維持現有的低水平，何時能恢復需看經濟情况。

內銀資產質素方面，去年底逾期貸款佔不良貸款比例較2022年底增加1.72個百分點至107.82%，安永華南區金融服務主管合伙人張秉賢指出，逾期貸款一直增加，續有演變為不良貸款趨勢，即使不良貸款率下降，但涉及實際金額持續上升，後續仍有增加壓力。