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經濟

銀娛首季經調整EBITDA升49％

【明報專訊】銀河娛樂（0027）公布3月底止首季業績，受惠旗下澳門銀河及星際酒店娛樂場淨贏率偏高帶動，期內集團博彩收益按年大增59%至81.81億元，整體收益按年增50%至105.52億元；整體經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增49%至28.35億元（見表），遜於預期的30.7億元。銀娛股價昨隨大市下跌，全日跌近3.92%，收報36.8元，為跌幅第二大藍籌。

股價挫4% 表現第二差藍籌

銀娛昨亦公布新建酒店資料，將引入樓高17層的嘉佩樂酒店，提供約100間豪華空中別墅和套房，料2025年中開業。該酒店每間空中別墅均在露台設無邊際泳池、戶外休息區等設施。資料顯示嘉佩樂現已在新加坡、曼谷、三亞等地設有酒店，據資料顯示位於澳門的嘉佩樂酒店約有93間房間，當中36間為空中別墅。

銀娛表示，季內旗下澳門銀河及星際酒店娛樂場淨贏率偏高，當中集團整體的貴賓博彩淨贏率按年提升0.8個百分點至3.4%，博彩收益增至12.99億元；中場博彩淨贏率按年減0.9個百分點，達到24.6%，錄得博彩收益77.28億元。至於澳門百老匯在連續錄得4年LBITDA虧損後首次扭虧，經調整EBITDA達400萬元。主席呂志和表示，澳門銀河在1月份及2月初博彩區工程，業務受到短期影響，但已經在農曆新年前完成，因此顧客流動得以改善，並見到五一黃金周時對經改善後的博彩區表現感到鼓舞。該集團手持淨現金按年增加15億元，季內達到250億元，為過去兩年高水平。

相關字詞﹕星際酒店 澳門銀河 呂志和 銀河娛樂

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