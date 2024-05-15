阿里巴巴季績遜預期 美股早段挫逾7%

阿里宣派末期息每股0.125美元，按年持平，並且加碼首派特別息0.0825美元，惟受季績表現差過預期拖累，其美國上市的股份表現明顯受壓，盤前交易便一度急跌6%，開市後弱勢依然。截至香港時間昨晚10時30分後，大跌7.4%，低見78.34美元，折合港股76.38港元，較昨天港股收市82.65港元，再跌7.58%。

按業務劃分，雲智能集團季度EBITA按年增長45%，達到14.32億美元；但是傳統的電商業務淘天集團EBITA則按年跌1%至390.41億元；當中涉足跨境業務的阿里國際數字商業集團（AIDC）的LBITA虧損按年大增88%至40.85億元；而菜鳥的LBITA虧損更按年大增3.21倍至13.42億元，主要因撤回其首次公開發行而授予菜鳥員工的留任激勵所致；本地生活集團及大文娛集團的虧損則見收窄，LBITA亦分別達31.98億元及8.84億元。

在港主要上市 預計8月完成轉換

集團預告，一直在為在香港主要上市做準備，目前預計在8月底完成轉換。另阿里亦罕見披露其人工智能（AI）業務的經營情况，並透露在第四季度AI相關業務錄得三位數增長，公共雲業務錄得雙位數字增長。集團首席執行官吳泳銘昨日在分析員會議上指出，AI業務能夠錄得大幅增長，主要動力來自AI帶來的增量，並推動公共雲業務。現時公共雲的業務已產生雙位數增長，並且降低低毛利率的業務收入。

在第四季度內集團的電商業務收入亦錄雙位數字增長。管理層認為，這與做好購物體驗及提高產品轉化成消費的效率有關。至於AIDC在第四季虧損擴大，則與在新興市場如中東等地區需要投入有關。吳泳銘續稱，隨着他們作出投資，令商店交易總值（GMV）上升，當前的增長勢頭仍然持續，並在4月、5月份該健康趨勢仍然延續。至於在提升股東回報率方面，主席蔡崇信稱，過去兩年已做了290億美元回購，尚有90億美元可供動用，長遠會視乎核心業務投入的需要、開發人工智能、AIDC回跨境業務投入所需而作考慮。