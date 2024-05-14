Elize PARK重售撻訂貨 兩月賣貴4%

據成交紀錄冊顯示，單位於3月初以595萬元、呎價2.44萬元售出，然而買家成交期為150天，新成交價較首次售出價錢高23.8萬元或4%，主要是買家成交期不同所致。

另外，市區豪宅新盤不乏大額成交，其中信置（0083）及中電（0002）合作發展的何文田ST. GEORGE 'S MANSIONS，昨單日連沽兩伙，總成交價達1.63億元。

ST. GEORGE 'S MANSIONS

連沽兩伙共涉1.63億

其中，金額最高的單位為第3座17樓A室，實用面積2087方呎，4房雙套間隔，連1個車位，成交價9568.77萬元、呎價4.58萬元；同座5樓B室，實用面積1839方呎，3房雙套間隔，連1個車位，作價6750萬元、呎價3.67萬元。項目全盤有175伙，自2020年起至今累售48伙，總套現近52億元，當中5伙為特色戶，亦錄8組大手客入市個案。

同區另一新盤鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的朗賢峯，單日則連沽3伙，吸金約2750萬元，據悉包括兩伙連平台特色戶獲一組買家斥資購入，單位屬第5B座1樓C、D室，實用面積340至350方呎1房間隔，平台面積共234方呎，以732.1萬至752.8萬元沽出、呎價均為2.15萬元。