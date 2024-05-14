LYOS推28伙周日賣 特色戶減價兩成

長實營業部首席經理郭子威強調，項目近乎所有單位已經入伙，早前15伙撻訂單位，若買家未有完成買賣合約，而最新單位成交價較撻訂前出現差額，集團將向買家追討差價。現時項目已售出276伙分層單位及22伙花園複式戶，套現18億元。

長實強調追討買家差價

#LYOS分層單位方面，定價最高折扣為25%，入場單位為1B座3樓C單位，實用面積202方呎開放式，折實價299.9萬元，折實呎價14,847元。14伙單位折實價299.9萬至645.2萬元，最低折實呎價12,417元。另14伙花園複式戶定價最高折扣為32%，折實價1131萬至1283.6萬元。

花園複式戶入場單位為C座30號，實用面積788方呎，3房間隔，折實價1131萬元，折實呎價14,353元，亦為14伙花園複式戶呎價最低單位。

值得留意，上述單位定價1166萬元雖比2022年5月價單折讓最高32%，但由於兩次價單中可享優惠及價單定價有別，單位定價扣除兩張價單分別的最高折扣後，實際減價約22%（見表）。

另外，所有花園複式戶業主將有優先車位認購權，現時項目車位尚未開始發售。

花園複式戶主獲車位優先認購權

根據成交紀錄冊顯示，項目早前連錄15宗撻訂個案。上述成交均於2021年錄得，涉單位總成交金額約9146萬元。大部分買家均採用建築期付款方法，並已支付樓價10%訂金，料涉及約758萬元訂金。其中有1伙複式單位，該買家則支付15%訂金，料約235萬元的訂金亦遭殺訂，合共殺訂金額約993萬元。是次價單包涵上述15個撻訂單位，而相比2022年5月價單，是次撻訂單位新價單折實後，較兩年前折實價低16%至19%。