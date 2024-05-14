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經濟

香港地產

毛舜筠2420萬沽康樂園 13年賺642萬 面積1535呎洋房 呎售1.58萬高市價

【明報專訊】政府於2月底正式「撤辣」後，市場二手交投轉趨暢旺，更有不少名人、包括娛樂圈人士沽售物業，其中貴為影后級人馬、近年經常拍攝YouTube短片的「毛姐」毛舜筠及相關人士，新近就以2420萬元售出大埔康樂園一幢自住洋房，實呎約1.58萬元，屬高於市價水平。毛舜筠等持貨13年，帳面獲利642萬元或36%。

上述物業為康樂園第10街一幢實用面積1535方呎洋房，樓高3層，原則屬3房間隔，連花園，資料顯示，物業本月初以2420萬元售出，實呎15,765元。

參考網上資料，康樂園今年共錄得約10宗買賣註冊登記，大部分洋房今年成交實呎均約1.3萬至1.4萬餘元，個別則高見1.63萬元，今次物業成交呎價，屬高於市價成交。

多次康樂園單位拍片分享下廚

另資料顯示，單位原業主以崎寶有限公司（Keable Limited）作登記，公司董事包括毛舜筠及相關人士，早在2011年以1778萬元入市，持貨約13年，帳面獲利642萬元或36%。

事實上，毛舜筠不時在其社交媒體上分享與家人在家中的照片，令單位內籠曝光。影后毛舜筠近年熱愛下廚，除專注演藝視業外，更先後在日本及巴黎完成藍帶課程，並獲得藍帶勳章，更不時在其YouTube頻道Mo Moments拍攝視頻與觀眾分享下廚心得，拍攝地點正是上述康樂園洋房的開放式廚房等，曾與她合作電影的MIRROR成員柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan），更因拍攝有關節目而到訪上址。

翻查近月成交資料，市場上有不少名人沽貨，當中包括多位藝人。同屬影后級的劉嘉玲，上月初就以7380萬元連車位售出香港仔深灣9號1座中層A室，實用面積1949方呎，實呎37,865元。劉嘉玲早於2011年以公司名義斥約5273萬元一手購入單位，及後以170萬元購入車位，合共約5443萬元，帳面獲利1937萬元或36%，而單位買家則為內地手遊公司途遊（北京）創始人兼CEO李建良。

鍾澍佳相關人士1億購泓碧洋房

另資料顯示，碧桂園（2007）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山泓碧，其中一幢單號洋房，實用面積2795方呎，4房間隔，早前以1億元售出，實呎35,778元，登記買家為一名普通話拼音的賴姓人士。

翻查資料，該名賴姓人士，其報住地址位於大埔比華利山別墅一個單位，是與有金牌監製之稱的電視電影製作人鍾澍佳聯名持有，據悉為鍾澍佳家人。不過，上述比華利山別墅洋房早前以1828萬沽出，較2016年購入價1838萬元帳面蝕10萬元。

明報記者

相關字詞﹕鍾樹佳 豪宅成交 名人沽貨 康樂園 毛舜筠（毛姐）

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