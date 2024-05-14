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經濟
2024年5月14日星期二
技術取勝
投資策略
騰訊阿里績前發力 恒指升破19000 中金：升抵首階段目標 若政策給力最樂觀22000
二線城市撐樓市 小型內房股受捧
內地周五起發超長特別國債 最長50年
TVB向廣發黎瑞剛配股 共籌1.09億
內地相隔3個月後 恢復A股IPO審核
金管局：優化「互換通」 豐富產品類型
中電首季港售電量按年升近4% 天氣暖帶動需求 第一次中期息維持0.63元
ESR獲喜達屋財團提收購建議 或涉私有化
騰訊音樂首季純利增24%
日清首季多賺7.3% 港銷量微跌
裕元首季多賺97%至近1億美元
山姆超市擬兩月內推網購攻港
IKEA免租伙小店推綠色生活
日媒：Arm攻AI晶片 冀明年量產 與Nvidia爭生意 股價早段升5%
日央行減買債 債息半年新高
挾倉「帶頭大哥」回歸 GameStop漲逾倍
張兆聰：重磅遊戲可憧憬 騰訊看高一線
港元定存高息精選
黃雯怡：平保受惠政策 上望48元
梁天卓：世上媽媽有幾好？
何民傑：再培訓徵款應盡早撤銷
吳雷鈞博士：人機共創AI時代營銷新價值（一）
烏克蘭重建軍工產業 做好長期作戰準備
技術取勝：阿里影業0.45元有支持
劉思明：買盤沒畏高 港股升勢欲罷不能
周顯：人幣不可能大升
湯文亮：能否既不親美也不親中
毛舜筠2420萬沽康樂園 13年賺642萬 面積1535呎洋房 呎售1.58萬高市價
青衣受白居二帶動 5月12資助房成交
#LYOS推28伙周日賣 特色戶減價兩成
Elize PARK重售撻訂貨 兩月賣貴4%
首都廣場撈底劏舖不足1個月炒貴3倍
「西沙SPORTS PARK」擬下月底試運作
技術取勝：阿里影業0.45元有支持
【明報專訊】金沙料21.7元沽壓較大（圖）
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