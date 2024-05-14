梁天卓：世上媽媽有幾好？

然而，要量化媽媽的貢獻並不容易。

在經濟學中，要量度一個國家的經濟可以用國內生產總值（Gross Domestic Product，GDP是也）。不過，GDP這個概念有不少缺陷，其中一個是GDP只計入正式市場上的交易，沒有在市場上名碼實價的交易就不會計算在內，其中包括全職在家照顧家庭的媽媽們。

媽媽有汗出無糧出 不計入GDP

在經濟學上，我們可以將一個家庭視為一家公司，傳統男主外女主內其實只是分工合作，丈夫出外工作，太太在家打理家頭細務，前者每月工資5萬元是市場反映丈夫的生產力，後者的工作雖然無價，但每月有汗出無糧出的含意是她們的貢獻不被GDP承認。可能有讀者都有聽過以下這個笑話：當一名丈夫娶了工人姐姐，GDP會因而每月下跌幾千元！

美國媽媽工作「價值」近30萬億

真正的媽媽「價值」就當然不止每月幾千元。但究竟全職媽媽的經濟貢獻有多大？美國商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis，BEA）曾經利用家庭成員如何分配每日24小時的調查數據作分析，並量化全職媽媽這些非市場工作的經濟貢獻，並發現2010年當地包括各種家務的非市場工作的價值高達3.8萬億美元（約29.6萬億港元），相當於當年美國GDP的四分之一！

雖然母親節剛過，但希望作為子女的都會記得媽媽的偉大吧。

維克森林大學經濟系副教授

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[梁天卓 經濟學爸]