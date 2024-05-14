黃雯怡：平保受惠政策 上望48元

上周五有傳內地監管機構考慮減免內地股民透過港股通投資港股時，取得股息紅利時所需繳納的20%的所得稅。消息利好高息中資股，中資大金融板塊大漲，加上近期政府積極解綁房地產限購政策，將調控思路轉為聚焦去庫存，利好與內房關聯較密切的中國平安（2318）。

平保此前公布首季業績，營業額按年跌2%至2758.9億元（人民幣，下同），純利按年跌4.3%至約367.1億元。值得關注的是，期內壽險及健康險新業務價值按年增長20.7%至128.9億元，新業務價值率22.8%，可比口徑下增長6.5個百分點，勝預期。壽險及健康險、財產保險及銀行三大核心業務恢復增長，合計歸屬於母公司股東的營運利潤398.16億元，按年增長0.3%。

新業務價值增長，贏得投資者正面看法，但市場也持續關注平保壽險業務盈利面臨債息下降的挑戰。值得留意的是，平保的投資與內房關係密切，近期政府對內房市場的支持，以及內地與本港股市好轉，利好其投資收益。

平保當前市帳率約0.75倍，股息率約6.5厘，派息吸引，料可受政策利好催化，上望48港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]