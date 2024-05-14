挾倉「帶頭大哥」回歸 GameStop漲逾倍

受吉爾重出江湖刺激，當年逼空大戰主要角力場——美國遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）（美：GME）的股價，昨午夜前多次漲停，高見38.2美元，較上周五收市價升超過1倍。美股三大指數早段微升。

3年前散戶大舉買入遊戲驛站等「網紅股」的股票及期權，推高多隻「網紅股」的股價，成功「挾空倉」令對冲基金損失慘重。其後幾乎所有電子交易平台同時限制散戶買入遊戲驛站等網紅股，令逼空大戰落幕。吉爾曾面臨集體訴訟，被質疑是持牌證券專家冒充業餘投資者，涉嫌欺詐及操縱市場，不過訴訟最終被法院駁回。

Temu控風險 專注美國以外地區

此外，《華爾街日報》引述知情人士透露，受TikTok與美國政府的糾紛影響，拼多多（美：PDD）旗下跨境電商平台Temu將業務重心轉向美國以外地區，以控制風險，尋求其他增長來源。消息指出，Temu將更專注於爭取歐洲及其他國家的用戶。據稱，Temu最新預計，美國今年銷售收入的佔比將不到三分之一，相比去年佔比達六成。

據知情人士透露，Temu在美國的廣告支出日益注重留住舊用戶，而不是吸引新用戶，並將更多廣告支出，轉向歐洲和其他市場。

（綜合報道）

[國際金融]