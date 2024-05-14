IKEA免租伙小店推綠色生活

明報記者 邱潤青

李超誠（圖）介紹，為配合IKEA將環保帶入居家生活的發展方向，加上更多市民開始關心環保，IKEA今年力推綠色主題。在參與活動的4間店舖中，首設市集及工作坊的太古店更坐落於人流暢旺的居民區，以踐行環保與生活的緊密聯繫。此外，IKEA一直期望令消費者認識更多展現企業家精神及才能的本土品牌。李認為，其中最有特色當屬「咖啡飾」主辦的即棄咖啡膠囊手作工作坊。每年全球約有57.6萬公噸咖啡膠囊被丟棄，因難以自行分解而污染環境，但「咖啡飾」導師卻可以指導參與者使用不同技巧將咖啡膠囊製成精美裝飾品。不僅廢物利用，更是為未來更好的生活環境努力。

售天然有機可供裸買產品

為便利顧客裸買，IKEA現場提供容器供顧客選購。李超誠指出，觀察到僅有少數顧客有自備容器的意識，意味着塑造環保意識仍是長久之功。市集和工作坊不僅給予顧客新鮮體驗，也是培養顧客環保習慣的寶貴契機。IKEA通過市集給予顧客接觸和嘗試綠色產品的機會，在成本和社會貢獻中尋求平衡。

李超誠坦言，環保並不意味降低生活質量，也並非虛幻的「空中樓閣」。消費者在購買環保產品時，多數最先考慮該產品是否對自身有益，如原料是否健康及可追溯，是否能切實做到節水慳電。李舉例，2023年，IKEA在香港銷出10萬個LED節電燈膽，等於減少1.9萬公噸碳排放。以一輛燃油車半年碳排量為1公噸計，去年售出的IKEA節電燈膽減排量相當於9500輛燃油車停駛一年，不僅助力環保，更可為顧客節省每年過千元電費支出。李超誠認為，隨此類綠色家居產品銷量逐年上升，可見市民環保意識較之前更強。

漸轉採可回收或可再生塑膠

材料使用方面，香港IKEA已「行前一步」。2018年，IKEA於餐廳及美食站以可分解物料製造的餐具取代大部分即棄塑膠外賣餐具；2019年，IKEA於香港所有分店及餐飲部門停止提供即棄膠袋，較政府於4月22日推行的第一階段「走塑令」早5年左右推行。與此同時，IKEA店舖內的塑膠產品也正逐步轉用可回收或可再生塑膠。李超誠稱，IKEA銳意於2030年只使用以可再生或再造物料製造的塑膠產品。

IKEA店舖規劃中的環保概念逐漸滲透每一個角落。除了設立「可持續發展區」集中擺放綠色產品，讓更多市民關注到環保發展並做出綠色購買選擇，IKEA還在食物盒附近設置綠色生活信息，為顧客提供使用食物盒儲存剩食、減少廚餘的生活小貼士。為響應今年將實行的垃圾徵費，IKEA店舖內有垃圾桶展示可儲存的垃圾容量。

此外，IKEA在沙田、九龍灣、荃灣店和西灣河提貨中心皆設有特價部，用低至三折價格吸引消費者購買曾用作展示的家居產品，以減少浪費。李超誠相信，IKEA透過不同方式推廣綠色生活概念，一步步教育消費者綠色生活的重要性，消費者會清晰知道需要從自身出發保護地球。

香港IKEA一直將「Affordability （價格可負擔）」、「Accessibility （觸達更多顧客）」、「Sustainability （可持續發展）」作為三大發展方向。李超誠透露，今年IKEA的發展目標是在經濟恢復期打好基礎，深入認識香港人的家居生活，並將更好的家居方案帶給顧客，為消費者構建夢想的家。IKEA今年下半年會着力關注睡房區域，以提升消費者生活質量。