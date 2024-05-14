日清首季多賺7.3% 港銷量微跌

稱港居民消費模式轉變

今年首季，日清錄得收入9.63億元，按年跌7.1%，毛利3.47億元，按年減少5.1%。毛利率為36%，較去年同期35.2%增加0.8個百分點，主因原材料成本回落。按地區計，香港及其他亞洲業務收入減少3.4%至3.48億元，公司指由於跨境遊深圳的香港居民呈增長趨勢，抵消越南的需求增長。本季度中國內地雖錄得銷量輕微復蘇，但因消費增長速度減慢及外幣換算負面影響，業務收入依然按年減少9.1%（按當地貨幣計跌5.7%）至6.15億元。

公告續稱截至3月底母公司全財年，第四財季香港餐飲業即食麵銷量提高，出口及高檔袋裝即食麵，如北海道出前一丁銷量進一步增長，加之內地入境旅客人數增，促使第四季度銷量增，但無法抵消港居民（包括到深圳的出境旅客）消費模式變化以致前3個財季銷量下行，令年度銷量按年輕微下降。