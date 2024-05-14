明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

金管局：優化「互換通」 豐富產品類型

【明報專訊】香港金管局、證監會與中國人民銀行，昨日公布互換通機制安排優化，當局將豐富產品類型，推出以國際貨幣市場結算日為支付周期的利率互換合約，與國際主流交易品種接軌，滿足境內外投資者多樣化風險管理需求。互換通亦擬完善配套功能，推出合約壓縮服務及配套支持的歷史起息合約，以便參與機構管理存續期合約業務規模，降低資本佔用，活躍市場交易。

推國際結算日支付利率互換合約

此外，全國銀行間同業拆借中心、銀行間市場清算所、香港場外結算公司，將同步推出其他系統優化和優惠措施，降低境內外投資者業務參與成本。公告指出，內地與香港監管機構將指導兩地金融市場基礎設施機構，繼續穩妥有序推進互換通業務合作，持續完善各項機制安排。

分析：助投資者平倉 降資本需求

互換通在去年5月推出，監管機構稱推出業務量持續上升，截至4月底，20間境內報價商與58間境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易3600多宗，名義本金總額約1.77萬億元（人民幣，下同），日均成交名義本金約76億元，單計4月份日均成交名義本金增至120億元以上。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭對優化措施表示歡迎，港交所正在與中國外匯交易中心和上海清算所緊密合作落實這些優化服務。

渣打金融巿場部香港兼大中華及北亞區主管曾繼志亦表示，歡迎相關互換通優化措施，豐富產品類別提供更有效的合約提前退出機制，有助投資者進行平倉活動，而推出合約壓縮服務及配套支持的歷史起息合約，則有效降低投資者資本需求，使投資者可以更靈活地進行互換通北向交易。

上 / 下一篇新聞

騰訊阿里績前發力 恒指升破19000 中金：升抵首階段目標 若政策給力最樂觀22000
騰訊阿里績前發力 恒指升破19000 中金：升抵首階段目標 若政策給力最樂觀22000
二線城市撐樓市 小型內房股受捧
二線城市撐樓市 小型內房股受捧
內地周五起發超長特別國債 最長50年
內地周五起發超長特別國債 最長50年
TVB向廣發黎瑞剛配股 共籌1.09億
TVB向廣發黎瑞剛配股 共籌1.09億
內地相隔3個月後 恢復A股IPO審核
內地相隔3個月後 恢復A股IPO審核
中電首季港售電量按年升近4% 天氣暖帶動需求 第一次中期息維持0.63元
中電首季港售電量按年升近4% 天氣暖帶動需求 第一次中期息維持0.63元
ESR獲喜達屋財團提收購建議 或涉私有化
ESR獲喜達屋財團提收購建議 或涉私有化
騰訊音樂首季純利增24%
騰訊音樂首季純利增24%
日清首季多賺7.3% 港銷量微跌
日清首季多賺7.3% 港銷量微跌
裕元首季多賺97%至近1億美元
裕元首季多賺97%至近1億美元
山姆超市擬兩月內推網購攻港
山姆超市擬兩月內推網購攻港
IKEA免租伙小店推綠色生活
IKEA免租伙小店推綠色生活
日媒：Arm攻AI晶片 冀明年量產 與Nvidia爭生意 股價早段升5%
日媒：Arm攻AI晶片 冀明年量產 與Nvidia爭生意 股價早段升5%
日央行減買債 債息半年新高
日央行減買債 債息半年新高
挾倉「帶頭大哥」回歸 GameStop漲逾倍
挾倉「帶頭大哥」回歸 GameStop漲逾倍
張兆聰：重磅遊戲可憧憬 騰訊看高一線
張兆聰：重磅遊戲可憧憬 騰訊看高一線
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：平保受惠政策 上望48元
黃雯怡：平保受惠政策 上望48元
梁天卓：世上媽媽有幾好？
梁天卓：世上媽媽有幾好？
何民傑：再培訓徵款應盡早撤銷
何民傑：再培訓徵款應盡早撤銷
吳雷鈞博士：人機共創AI時代營銷新價值（一）
吳雷鈞博士：人機共創AI時代營銷新價值（一）
烏克蘭重建軍工產業 做好長期作戰準備
烏克蘭重建軍工產業 做好長期作戰準備
技術取勝：阿里影業0.45元有支持
技術取勝：阿里影業0.45元有支持
劉思明：買盤沒畏高 港股升勢欲罷不能
劉思明：買盤沒畏高 港股升勢欲罷不能
周顯：人幣不可能大升
周顯：人幣不可能大升
湯文亮：能否既不親美也不親中
湯文亮：能否既不親美也不親中
毛舜筠2420萬沽康樂園 13年賺642萬 面積1535呎洋房 呎售1.58萬高市價
毛舜筠2420萬沽康樂園 13年賺642萬 面積1535呎洋房 呎售1.58萬高市價
青衣受白居二帶動 5月12資助房成交
青衣受白居二帶動 5月12資助房成交
#LYOS推28伙周日賣 特色戶減價兩成
#LYOS推28伙周日賣 特色戶減價兩成
Elize PARK重售撻訂貨 兩月賣貴4%
Elize PARK重售撻訂貨 兩月賣貴4%
首都廣場撈底劏舖不足1個月炒貴3倍
首都廣場撈底劏舖不足1個月炒貴3倍
「西沙SPORTS PARK」擬下月底試運作
「西沙SPORTS PARK」擬下月底試運作