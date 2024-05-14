金管局：優化「互換通」 豐富產品類型

推國際結算日支付利率互換合約

此外，全國銀行間同業拆借中心、銀行間市場清算所、香港場外結算公司，將同步推出其他系統優化和優惠措施，降低境內外投資者業務參與成本。公告指出，內地與香港監管機構將指導兩地金融市場基礎設施機構，繼續穩妥有序推進互換通業務合作，持續完善各項機制安排。

分析：助投資者平倉 降資本需求

互換通在去年5月推出，監管機構稱推出業務量持續上升，截至4月底，20間境內報價商與58間境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易3600多宗，名義本金總額約1.77萬億元（人民幣，下同），日均成交名義本金約76億元，單計4月份日均成交名義本金增至120億元以上。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭對優化措施表示歡迎，港交所正在與中國外匯交易中心和上海清算所緊密合作落實這些優化服務。

渣打金融巿場部香港兼大中華及北亞區主管曾繼志亦表示，歡迎相關互換通優化措施，豐富產品類別提供更有效的合約提前退出機制，有助投資者進行平倉活動，而推出合約壓縮服務及配套支持的歷史起息合約，則有效降低投資者資本需求，使投資者可以更靈活地進行互換通北向交易。