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經濟

內地周五起發超長特別國債 最長50年

【明報專訊】今年內地政府工作報告公布發行的1萬億元（人民幣，下同）超長期特別國債，將於本周五（17日）開始發行。財政部昨日公布發行安排，30年國債將於周五起分批招標，20年債券和50年債券則將於下周五（24日）和6月14日起招標，計劃在10至11月完成發行。國務院總理李強表示，國債將用於支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設各項工作。他要求統籌常規和超常規各項政策，加強財政和貨幣金融工具協同配合，引導更多金融資源進入實體經濟。

料抽緊銀根 人行或間接購部分國債

財政部未有公布每個年期債券規模，彭博引述消息指出，20年債券佔3000億元，30年債券佔6000億元，50年債券佔1000億元。渣打指發行時間較預期早，債券期限也長於預期。國債發行將抽緊資金流動性，高盛指人行或於發債期間提供流動性支持，甚至通過擴大資產負債表間接購買部分超長期國債。該行維持對內地今年降準兩次及減息一次的預測不變。

渣打則料人行將隨國債發行降低存款準備金0.25個百分點，並提升減息的機會。該行中國宏觀策略部主管劉潔表示，上周末公布的貸款數據差過預期，認為不論美國減息預期如何，內地短期內進一步放鬆貨幣政策的可能性上升。

分析：有足夠需求吸收新債券

4月社融增量自2017年變更統計範圍以來，首次錄得縮減2000億元，當中部分來自政府債券淨融資按月減980億元。天風證券報告指出，主要因為超長期特別國債未開始發行，去年底增發債券項目未完全開工。不過本月政府發債有望加快，專項債項目落實，社融增速將會好轉，財政政策對經濟支持力度亦會提高。

今年3月，內地出版的「國家主席習近平對金融工作論述」，曾提出逐步增加人行買賣國債空間，引起市場討論是否會有中國式量化寬鬆。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，央行買長債主要是為壓低長債利率，人行早前指利率有空間下調，因此認為有此機會。不過就債券增發推高債息而言，他指現時內地長期國債有足夠認購，市場有足夠需求吸收新發債券。

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