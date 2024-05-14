內地周五起發超長特別國債 最長50年

料抽緊銀根 人行或間接購部分國債

財政部未有公布每個年期債券規模，彭博引述消息指出，20年債券佔3000億元，30年債券佔6000億元，50年債券佔1000億元。渣打指發行時間較預期早，債券期限也長於預期。國債發行將抽緊資金流動性，高盛指人行或於發債期間提供流動性支持，甚至通過擴大資產負債表間接購買部分超長期國債。該行維持對內地今年降準兩次及減息一次的預測不變。

渣打則料人行將隨國債發行降低存款準備金0.25個百分點，並提升減息的機會。該行中國宏觀策略部主管劉潔表示，上周末公布的貸款數據差過預期，認為不論美國減息預期如何，內地短期內進一步放鬆貨幣政策的可能性上升。

分析：有足夠需求吸收新債券

4月社融增量自2017年變更統計範圍以來，首次錄得縮減2000億元，當中部分來自政府債券淨融資按月減980億元。天風證券報告指出，主要因為超長期特別國債未開始發行，去年底增發債券項目未完全開工。不過本月政府發債有望加快，專項債項目落實，社融增速將會好轉，財政政策對經濟支持力度亦會提高。

今年3月，內地出版的「國家主席習近平對金融工作論述」，曾提出逐步增加人行買賣國債空間，引起市場討論是否會有中國式量化寬鬆。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，央行買長債主要是為壓低長債利率，人行早前指利率有空間下調，因此認為有此機會。不過就債券增發推高債息而言，他指現時內地長期國債有足夠認購，市場有足夠需求吸收新發債券。