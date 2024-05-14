二線城市撐樓市 小型內房股受捧

當中實施土地出讓價款分期支付中，提到對於分期繳納土地出讓價款的房地產開發專案，受讓人簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》並繳納50%出讓價款後，可申請辦理建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證等開發報建手續。付清剩餘50%的出讓價款後，辦理土地使用權證和商品房預售許可證。

佛山鼓勵舊換新 放寬購房入戶

鼓勵支援住房「以舊換新」方面，支援房地產開發企業、中介機構和購房人三方聯動開展「以舊換新」活動，鼓勵房企開展存量房產置換新房的活動。支持地方國企參與「以舊換新」活動，對收購市場存量房產用於保障性住房、租賃住房、人才住房等，加大融資支持力度。放寬購房入戶政策方面，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非本市戶籍人員可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

鄭州118項目列融資「白名單」

另據內地《大河報》引述鄭州市金融工作局消息，截至5月9日，鄭州市有118個項目分兩批進入房地產融資「白名單」，其中已授信專案107個，駐鄭銀行已對部分專案投放資金。

雖然政策繼續有好消息，惟內房股在連升多日後，龍頭股份昨稍回軟。三四線內房股則繼續大升，當中中國奧園（3883）升44.4%、正榮（6158）升23.9%、佳兆業（1638）升19.1%等，而龍頭融創中國（1918）跌2.82%、潤地（1109）跌2.2%、中海外（0688）跌0.78%等。