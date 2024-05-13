揚海「大兩房」月租3.2萬 見新高

九龍區方面，香港置業營業經理周栢達表示，奧運站浪澄灣新錄兩房單位租務成交，為屋苑第3座中層A室，實用面積約550方呎，可望維港海景，業主以2.45萬元放租僅兩日，獲同區客洽詢，經議價後減500元或2%，以2.4萬元成交，實用呎租近44元，新租客為一對情侶。

浪澄灣兩房呎租44元 業主回報逾5厘

上述單位業主2007年以約532.8萬元購入單位，享租金回報率約5.4厘。

奧運站同區另一屋苑凱帆軒，亦錄租務成交；香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，凱帆軒第3座極高層單位，實用面積449方呎兩房間隔，可望維港海景，業主以約2萬元放租約一周，獲同區客洽詢，議價後減價500元或2.5%，以約1.95萬元獲承租，實用呎租逾43元，新租客為一對夫婦。

上述單位業主2018年以約880萬元購入單位，享租金回報率約2.7厘。