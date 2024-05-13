YOHO Hub II加推141伙 折實均呎1.6萬

此外，會德豐牽頭的啟德跑道區MIAMI QUAY I 以現樓重推，昨日母親節發售60伙，單日亦錄得13宗成交，套現逾1.4億元。

72伙未開售單位提價1%至2%

The YOHO Hub II 上周六開出紅盤後，新地副董事總經理雷霆表示，新價單涉141伙，包括77伙兩房戶、64伙3房戶，實用面積介乎436至903方呎，折實價663.57萬至1462.35萬元，折實呎價14,732至18,843元，整批折實均呎為16,188元。

相比4月30日公布的首張價單，首批188伙折實均呎14,338元，上述The YOHO Hub II 新價單的折實均呎調高約13%；惟可留意是，是次新加推單位不乏高層戶，撇除樓層和景觀因素，屬溫和提價。

本月新盤成交累錄約815宗

新地亦修訂The YOHO Hub II 的1、2號價單，將價單內尚未發售的72伙的售價，提價約1%至2%，擬本周開展次輪銷售。

新地代理總經理陳漢麟補充，項目首輪銷售當日，有23組A組買家購入兩伙單位，最大手買家斥逾2500萬元購入兩伙3房戶；首輪銷售買家中用家佔約七成，至於內地客佔整體買家逾兩成。

啟德新盤周末兩日錄約25宗成交

至於市區新盤，啟德區於過去兩日錄約25宗一手新盤成交，包括位於跑道區，會德豐牽頭、以現樓重推的MIAMI QUAY I，該盤日前向公眾開放現樓示範單位，昨日以先到先得形式發售65伙，最終沽出13伙，吸金逾1.4億元；而區內同屬會德豐旗下的MONACO MARINE，新售出第1B座3樓A室單位，實用面積525方呎兩房間隔，以1346.7萬元成交、實呎2.56萬元。

同時，在啟德擁有大型發展項目的恒地（0012），旗下現樓HENLEY PARK獲大手客入市，購入第1B座28至33樓G室、實用面積250方呎開放式單位，成交價582.7萬至594.5萬元、實呎約2.3萬元，總樓價涉逾3500萬元。

另中海外（0688）跑道區維港1號昨日亦沽出4伙，作價691萬至1034.6萬元、實呎1.81萬至2.08萬元，其中3伙屬撻訂重售，相關單位於2021年首次售出，惟早前交易告吹。