馬泰陽：新盤吸金力強 投資客回歸

【明報專訊】本港全面「撤辣」後，交投明顯增加，市場氣氛全面復蘇。香港置業於今年4月底進行客戶置業意向調查，成功收回277份有效問卷，約59.6%受訪者在樓市全「撤辣」後置業意欲增加，約27.1%受訪者認為沒影響，置業意欲減少的受訪者約13.4%。受訪者購買物業用途的比例當中，上車及換樓的比例約33.2%及約33.9%，分別按季跌約1.6個百分點及約6.8個百分點，投資比例按季升約8.4個百分點至約32.9%，重返三成以上水平，比例創7季新高，反映「撤辣」後樓市轉旺，投資者增加，而「西餅客」亦重現蹤影。
據本行的資料研究部顯示，「撤辣」後68日（即2024年2月28日至5月5日）一手成交宗數為6425宗，較「撤辣」前68日（即2023年12月22日至2024年2月27日）的687宗升逾8.3倍。若以間隔劃分，開放式單位於「撤辣」後68日有591宗成交，較「撤辣」前68日的46宗升近12倍，升幅最為顯著，相信是因為這類單位銀碼較低，方便日後易手外，其租金回報較高，因此吸引投資客入市。
據本行的調查發現，有約92.1%受訪者冀入市「私人住宅」，創1年新高。主要因為發展商以貼市價推盤，新盤價錢貼近資助房屋，加上資助房屋設轉讓限制，令資助房屋的優勢大減，促使許多準買家轉投私人物業市場，進一步帶動一手私宅成交。另外，美國聯儲局維持息率不變，市場料美聯儲有望於下半年開始減息，利好本港樓市。筆者認為現時樓市氣氛向好，在多個利好因素加持下，吸引準買家加快入市步伐，料本港第二季住宅交投有望挑戰1.65萬宗水平，按季升約9%。
香港置業行政總裁
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