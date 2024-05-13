廖偉強：港人營商要「借東風」

事實上，大家在互聯網上，很容易接觸到各項消費資訊，加上內地與香港兩地的交通配套措施非常便利，令香港人及內地人更容易往返兩地，香港人就算沒有對本土消費有反感，但也會嘗試走上內地開開眼界，形成這股北上熱潮愈來愈盛。不過，香港人容易北上時，內地人到香港一遊亦同樣快捷。中央早前延長了持商務簽注赴港的人士在港逗留期限至14天，又擴展了人才簽注的適用範圍至北京和上海；日前更宣布再增加8個港澳自由行的城市。

內地逐步放寬南下的措施，必定會吸引更多內地人來港；而且威力其實不少，只是不一下子就顯露出來。內地人來港的逗留時間比以往長，對香港旅遊、零售等當然有幫助，而他們打算來港投資房地產時，亦可以有更多時間觀察和做買賣決定，所以有興趣來了解甚至入市的內地人自然亦多了，這亦有利樓市交投。

內地與香港兩地1小時的生活圈，是內地對香港的一種便利政策，當香港人懂得運用資源及作出轉變，這政策反而可以加強香港人的「搵食指數」。畢竟，內地人力資源及資金等都雄厚，問題只在於港商是否願意跟上人家的步伐，以及趕得上變化。老是抱怨「市道唔掂」的人，根本難以進步。相反，如果懂得如何「借東風」，將內地的人力資源、平價產品，以及智能化經營等各項優勢，運用在香港業務上，就可以逆流而上，找到消極者看不到的商機。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]