陳永傑：聯儲5月議息放鴿

聯儲局將聯邦基金利率目標範圍保持5.25厘至5.5厘不變，連續6次會議維持利率不變。消息發布之後，投資市場仍然疑惑，美股甚為波動，先急升後急跌。等到所有信息公布之後，覺得聯儲局整體偏鴿，翌日市况才有明確走向。

鮑威爾表示，下一步行動不太可能是加息，減息時機取決於數據，強調聯儲局可以保持耐性。減息太快、太多、太遲或太少，都有風險。美國大選並非聯儲局決策的考慮因素。在鮑威爾舉行記者會途中，美股依然大上大落。

鮑威爾認為，美國經濟並沒有陷入滯脹，他對滯脹的定義是失業率達到10%、通脹處於高單位數水平、經濟增長非常慢。

議息聲明提到，聯儲局6月開始將會減慢「縮表」速度，美債減持上限由每月600億美元，削減至250億美元。

按揭抵押證券（MBS）減持上限則維持350億美元不變，並將多出的MBS回籠本金重新投資於美債。鮑威爾提到，「縮表」步伐放緩，是要確保貨幣市場平穩過渡。

等到所有消息發布，翌日美股才有明確方向，反映投資市場信心不足。假如美股持續下挫，可能會拖累美樓市，以至波及世界各地股樓。反映市場虛怯，信心不穩，聯儲局言論要明確，不能含糊。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]