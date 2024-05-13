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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：低空經濟 顛覆運輸行業

【明報專訊】筆者今年初在本專欄介紹過eVTOL（電動垂直起降飛機）的發展，而在剛剛的3月已在深圳往珠海成功試航，並預計在2026年正式作常規商業營運。現在從深圳往珠海車程約2.5至3小時，而「空中的士」只需20分鐘，大大縮短路程時間，票價約每名乘客200、300元人民幣，甚具競爭力。空中的士「盛世龍」將對大灣區智慧出行和經濟發展起了關鍵性的作用。而內地亦正在規劃國家主導的「低空經濟」戰略發展，務求在低軌飛行領域發展上作為全球的領頭羊。

近年來，內地低空經濟迅速融入各行各業，不僅包括外賣配送和觀光旅遊等消費領域，也涵蓋了電力巡檢和農業植保等生產領域，市場規模快速增長，成為推動未來產業發展的新動力。

穗等形成產業鏈 推示範應用

低空經濟是指以低空空域為基礎，低空飛行活動是指垂直高度1000米以下，或根據實際需要延伸至不超過3000米低空空域範圍內，以民用有人駕駛或無人駕駛航空為牽引的飛行活動。主要以航空器作為運載工具，包含載人、載貨及其他低空飛行活動的綜合經濟形態。此經濟形態具有廣泛的影響範圍、長產業鏈、高成長性和強帶動性，對於拉動投資、創造消費需求和提升創新能力具有重要作用。

日前，工業和信息化部等部門發布《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，提出推動低空經濟與物流配送、城市空中交通、應急救援等領域的規模化發展，目標是到2030年形成萬億級的通用航空產業市場。

低空經濟的發展依賴於無人機、通航飛機等航空器技術，並得到新能源技術、無人駕駛技術和新一代信息技術的支持。蕪湖和廣州等地已形成相關產業鏈，並推出低空經濟示範應用。根據中國民航局的數據，截至2023年底，內地註冊無人機超過126.7萬架，同比增長32.2%，無人機運營企業達1.9萬家。此外，已建立的民用無人駕駛航空試驗區和試驗基地覆蓋多種應用場景。

低空經濟在物流行業的應用尤為廣泛，已成為商業應用的主要場景之一。多地加快低空物流產業的佈局，提升供應鏈效率。深圳、自貢和無錫等地已開展無人機配送服務，展示了低空經濟在物流領域的潛力和效率；另外，貴陽、武漢、廣州、蕪湖、蘇州等已相繼設立低空經濟產業基金，規模從數十億元到數百億元不等。

美聚焦先進空中交通 擴至跨州城際運輸

在國際市場上，美國在全球城市與郊區空中交通領域處於領先位置，擁有全球約一半的通用航空器。美國將先進空中交通（Advanced Air Mobility，AAM）作為發展重點，並已取代原有的城市空中交通（Urban Air Mobility，UAM）概念，擴展至跨州城際運輸。美國通過多項政策加強AAM生態系統，尤其着重於載客AAM飛機產品。美國聯邦航空管理局（FAA）近期發布了多項指南和規劃，以引導未來空中出租車等AAM運營。硅谷灣區已成為全球eVTOL產業的中心，而紐約和邁阿密也成為AAM的重要樞紐。2024年，邁阿密舉辦先進空中交通峰會，聚焦AAM未來發展。

企業掌握eVTOL技術 或受資金持續關注

而德國的eVTOL領軍企業Lilium NV獲得美國UrbanLink公司的20架飛行器巨額訂單。這一里程碑事件不僅展示了全球對低空出行解決方案的高度需求，也為整個低空經濟產業鏈注入了強大動力。

作為低空經濟的重要載體之一，eVTOL無疑將成為政府和企業爭奪的戰略要地。預測顯示，全球eVTOL飛機市場規模將從2023年的156.4億美元增長至2030年的349.3億美元，年複合增長率達12.2%。這意味着，未來掌握eVTOL技術的企業將會成為機構資金持續關注的對象。

未來新能源汽車或發展至飛行汽車

低空經濟的發展與過去的通用航空有所不同，雖然目前仍處於初期階段，但其潛力已顯而易見。筆者認為低空經濟還需要一段時間才可發展成熟，目前主要以地區運輸如粵港澳大灣區內的跨海通勤，以及快速物流等應用。而未來低空經濟的爆發期將是新能源汽車發展至飛行汽車的階段。儘管目前的eVTOL技術尚未達到此水平，但我們仍可期待在可見的未來，飛行汽車將由科幻電影走進現實世界中，作為我們主要的智慧出行運輸工具。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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