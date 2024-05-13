年金收租助退休後創造現金流

陳先生估計65歲退休時，兩夫婦的強積金約為300萬元，現時擁有的現金及投資類項目約為450萬元，每月盈餘約1.5萬元。

他們有以下問題：

1）聽專家們說，退休人士要有穩定現金流，否則若靠「食老本」，退休金未必能支撐到最後，現時他們只有泰國租金的現金流，退休後難以支撐生活費；

2）他們曾打算退休後移居泰國，當地生活費較便宜（每月只需5000元），可以怎樣安排更妥當呢？

陳先生估計他們退休後的每月生活費約為2萬元，至65歲時，假設平均通脹3%，每月生活費會增加至3萬元。我們粗略計算他們將來的總退休金約970萬元，看來退休時的總資產會有點不足以支付長遠的生活費，更不要說若比85歲更長壽的情况了，所以他們需要趁現時仍有收入，好好策劃一下。

正如陳先生理解，現金流對退休人士真的是十分重要，那管你是身家過億，若全部資產都不會製造收入（例如古董、名畫），對他們的生活也是沒保障（除非是賣掉它吧）。

投放即享年金300萬 月收1.5萬

坊間最常見製造現金流的方法有買樓收租、年金、公用/收息股、債券等等，各有特色、優點及限制。陳先生既已擁有兩個物業單位，也想有多些其他方式助分散風險，筆者建議他可採用年金計劃，定期提取款項作為生活費，而某些方案更可以設定每年增幅，用以抗衡通脹，令資金可達到「與時並進」的效果。

陳先生可在退休後，利用取回的強積金投放在坊間一些即享年金類方案，獲取每年6%的年金收益，直至100歲。若投放300萬元的話，每年可領取18萬元，平均每月15,000元，約是所需生活費的一半。若不作此安排，這300萬元，相信退休10年後隨時用盡。

如果陳先生希望滾存效能更大，又或者獲取的年金可每年遞增，那麼他便應該及早安排。陳先生可從現有資產中提取200萬元至年金方案，但不安排立即領取年金，反而是待65歲時才開始領取，屆時每月可領取約13,000元，領取款項更可每年遞增3%，直至100歲。由此可見，時間是投資理財的最佳拍檔，給它10年時間，少付一半成本，也可做出類似效果。

移居泰國前 多了解當地稅制

至於移居泰國，既可讓他們享受閑餘的退休生活，生活費也大幅降低，香港現居住單位更可考慮出租，令現金流更穩健。假設退休後樓價不變，淨租金收入可達23,000元，對整體現金流有非常大的幫助。當然他們要考慮日後若返回香港，要住在哪處，但如果每年回來的時間不足兩個月，住酒店也是一個很方便的選擇（現時短租或月租酒店套餐也很划算）。

最後一提是，在移居泰國前，請陳先生多了解當地稅制、稅務居民權利與稅務問題。

美聯金融集團副總裁

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