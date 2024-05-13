明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
鄺翠玲 理財信箱

年金收租助退休後創造現金流

【明報專訊】陳先生（55歲）和太太是「丁克一族」（夫婦都擁有工作及收入，但選擇不生育），自住單位尚有10年便供滿，當年500萬元的單位，現已升值至1200萬元。他們在泰國有另一出租物業，當年售價是100萬元，現在淨租金收入（已扣除管理費等雜項）約每月1800元。樓價在疫情期間雖反覆，但租金收入屬正現金流，故沒賣出蝕讓。

陳先生估計65歲退休時，兩夫婦的強積金約為300萬元，現時擁有的現金及投資類項目約為450萬元，每月盈餘約1.5萬元。

他們有以下問題：

1）聽專家們說，退休人士要有穩定現金流，否則若靠「食老本」，退休金未必能支撐到最後，現時他們只有泰國租金的現金流，退休後難以支撐生活費；

2）他們曾打算退休後移居泰國，當地生活費較便宜（每月只需5000元），可以怎樣安排更妥當呢？

陳先生估計他們退休後的每月生活費約為2萬元，至65歲時，假設平均通脹3%，每月生活費會增加至3萬元。我們粗略計算他們將來的總退休金約970萬元，看來退休時的總資產會有點不足以支付長遠的生活費，更不要說若比85歲更長壽的情况了，所以他們需要趁現時仍有收入，好好策劃一下。

正如陳先生理解，現金流對退休人士真的是十分重要，那管你是身家過億，若全部資產都不會製造收入（例如古董、名畫），對他們的生活也是沒保障（除非是賣掉它吧）。

投放即享年金300萬 月收1.5萬

坊間最常見製造現金流的方法有買樓收租、年金、公用/收息股、債券等等，各有特色、優點及限制。陳先生既已擁有兩個物業單位，也想有多些其他方式助分散風險，筆者建議他可採用年金計劃，定期提取款項作為生活費，而某些方案更可以設定每年增幅，用以抗衡通脹，令資金可達到「與時並進」的效果。

陳先生可在退休後，利用取回的強積金投放在坊間一些即享年金類方案，獲取每年6%的年金收益，直至100歲。若投放300萬元的話，每年可領取18萬元，平均每月15,000元，約是所需生活費的一半。若不作此安排，這300萬元，相信退休10年後隨時用盡。

如果陳先生希望滾存效能更大，又或者獲取的年金可每年遞增，那麼他便應該及早安排。陳先生可從現有資產中提取200萬元至年金方案，但不安排立即領取年金，反而是待65歲時才開始領取，屆時每月可領取約13,000元，領取款項更可每年遞增3%，直至100歲。由此可見，時間是投資理財的最佳拍檔，給它10年時間，少付一半成本，也可做出類似效果。

移居泰國前 多了解當地稅制

至於移居泰國，既可讓他們享受閑餘的退休生活，生活費也大幅降低，香港現居住單位更可考慮出租，令現金流更穩健。假設退休後樓價不變，淨租金收入可達23,000元，對整體現金流有非常大的幫助。當然他們要考慮日後若返回香港，要住在哪處，但如果每年回來的時間不足兩個月，住酒店也是一個很方便的選擇（現時短租或月租酒店套餐也很划算）。

最後一提是，在移居泰國前，請陳先生多了解當地稅制、稅務居民權利與稅務問題。

美聯金融集團副總裁

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

日本動漫熱 港商拓發行主題商場 動畫總規模1500億 海外發展快一年增長11%
日本動漫熱 港商拓發行主題商場 動畫總規模1500億 海外發展快一年增長11%
學者：日美合作提升質素 串流平台帶動增長
學者：日美合作提升質素 串流平台帶動增長
騰訊上季經調整利潤料升三成 聚焦遊戲業務
騰訊上季經調整利潤料升三成 聚焦遊戲業務
全球網絡安全需求升 科技股盈利動力增
全球網絡安全需求升 科技股盈利動力增
建銀國際：中芯跑贏大市 目標價22.5元
建銀國際：中芯跑贏大市 目標價22.5元
趣致成功扭虧 上客成本增
趣致成功扭虧 上客成本增
星展：內地續復蘇 製造出口向好 高科技帶動經濟 A股回升利內需
星展：內地續復蘇 製造出口向好 高科技帶動經濟 A股回升利內需
內房庫存過剩 料明年底完成消化
內房庫存過剩 料明年底完成消化
滬深股通買賣額 今起停實時披露
滬深股通買賣額 今起停實時披露
幣護：擁技術助券商拓虛幣現貨ETF
幣護：擁技術助券商拓虛幣現貨ETF
致豐拓中亞充電椿 看好業務毛利率
致豐拓中亞充電椿 看好業務毛利率
初創研建築機械人 一機六用省成本
初創研建築機械人 一機六用省成本
人機需時磨合 設定時間盼縮至15分鐘
人機需時磨合 設定時間盼縮至15分鐘
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛升目標價 匯控Call 22405
金子：高盛升目標價 匯控Call 22405
張兆聰：炒落後可試中信建投
張兆聰：炒落後可試中信建投
張兆聰：憧憬美減息 利好新興市場股債
張兆聰：憧憬美減息 利好新興市場股債
伍禮賢：美高梅中國市佔續升 營運表現勝同業
伍禮賢：美高梅中國市佔續升 營運表現勝同業
涂國彬：金價突破區間 向上動力增
涂國彬：金價突破區間 向上動力增
陳大為：聯儲局6月可如期減慢「縮表」？
陳大為：聯儲局6月可如期減慢「縮表」？
袁國守：領展最壞情况料過去 存重估潛力
袁國守：領展最壞情况料過去 存重估潛力
謝偉銓：齊齊「走塑」 你我都做到
謝偉銓：齊齊「走塑」 你我都做到
門診保險收費差距大 留意自付費
門診保險收費差距大 留意自付費
沈永年：買灣區現樓前留意物管質素
沈永年：買灣區現樓前留意物管質素
許健生：低空經濟 顛覆運輸行業
許健生：低空經濟 顛覆運輸行業
陳正犖：英倫銀行更接近減息 鎊匯料整固
陳正犖：英倫銀行更接近減息 鎊匯料整固
溫傑：三大利好因素支持 匯控待回吐分段買
溫傑：三大利好因素支持 匯控待回吐分段買
袁國守：阿里騰訊本周放榜 勢左右港股走勢
袁國守：阿里騰訊本周放榜 勢左右港股走勢
林少陽：港股仍有大量被低估股份
林少陽：港股仍有大量被低估股份
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：我心中「投資之神」西蒙斯
李聲揚：我心中「投資之神」西蒙斯
蔡金強：醒醒，請理性看中國看世界
蔡金強：醒醒，請理性看中國看世界
艾雲豪：體育產業擴張 建新球場可吸新粉絲新鈔票
艾雲豪：體育產業擴張 建新球場可吸新粉絲新鈔票
李順威：美就業人數被高估
李順威：美就業人數被高估
劉思明：港股短線超買 H股較A股折讓減
劉思明：港股短線超買 H股較A股折讓減
瑞銀亞洲：傳北水減股息稅 建行牛57026
瑞銀亞洲：傳北水減股息稅 建行牛57026
摩根大通亞洲：大市成交旺 港交所購20814
摩根大通亞洲：大市成交旺 港交所購20814
周顯：港股走勢20年來受人幣影響
周顯：港股走勢20年來受人幣影響
張佩儀：強積金明年撤「對冲」 不具追溯力
張佩儀：強積金明年撤「對冲」 不具追溯力
王弼：道指值博率勝標指納指
王弼：道指值博率勝標指納指
曾淵滄：本地銀行內銀上升動力大
曾淵滄：本地銀行內銀上升動力大
湯文亮：港不應為他人作嫁衣裳
湯文亮：港不應為他人作嫁衣裳
陳永傑：聯儲5月議息放鴿
陳永傑：聯儲5月議息放鴿
廖偉強：港人營商要「借東風」
廖偉強：港人營商要「借東風」
布少明：樓市續現新動力
布少明：樓市續現新動力
馬泰陽：新盤吸金力強 投資客回歸
馬泰陽：新盤吸金力強 投資客回歸
樂風部署推必發道兩工商新盤 涉逾310伙 ONE BEDFORD PLACE已獲入伙紙
樂風部署推必發道兩工商新盤 涉逾310伙 ONE BEDFORD PLACE已獲入伙紙
上月工商物業成交303宗 按月增五成
上月工商物業成交303宗 按月增五成
YOHO Hub II加推141伙 折實均呎1.6萬
YOHO Hub II加推141伙 折實均呎1.6萬
港島三大屋苑連續兩個周末成交「吞蛋」
港島三大屋苑連續兩個周末成交「吞蛋」
揚海「大兩房」月租3.2萬 見新高
揚海「大兩房」月租3.2萬 見新高
新地商場母親節辦嬰兒爬行大賽
新地商場母親節辦嬰兒爬行大賽
朗賢峯設升降機直通何文田站
朗賢峯設升降機直通何文田站
花都廣場實呎1.07萬 微升1%
花都廣場實呎1.07萬 微升1%
袁國守：保守基金穩健 受惠高息環境
袁國守：保守基金穩健 受惠高息環境