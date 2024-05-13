幣護：擁技術助券商拓虛幣現貨ETF

倡港拓虛幣質押強化市場發展

對於現時香港推出的比特幣現貨ETF，魏巧杰表示，與美國的現貨ETF不同之處，在於在港的產品既與實物（in-kind）掛鈎，可用現金及虛擬貨幣進行申購及贖回，ETF可經銀行及證券商分銷，惟美國只容許經基金公司以虛幣認購。

不過，在港證券商若需要參與分銷現貨ETF，前提則需要將基建升級作相應配合。她說，現時市面暫時只有兩家虛擬資產平台提供託管運作，最大痛點是該兩個平台只能夠提供綜合帳戶（Omnibus Account），以及只面向商業對商業市場，未能夠助商戶處理認識你的客戶（KYC）及了解你的交易（KYT）等程序。她說：「幣護在港作為服務供應商，則可以向傳統金融機構如證券商等，提供技術、方案，進行虛擬資產託管運作，利便處理有關ETF產品的認購、贖回程序」。

在操作上，魏巧杰指出，如證券商具備熱錢包方案，每名用戶在有獨立錢包地址下，便可將手上的虛擬貨幣打入證券商，然後轉入綜合帳戶所屬錢包。她料，由於該等方案純屬應用程式介面（API）為基礎的運作，因此相信證券商要投入成本不會太高。幣護提供予證券商及銀行的方案，正陸續安排上線。

在香港目前的監管環境下，未有容許虛擬貨幣質押（staking）。但是她認為，隨着市場在虛擬資產之一的以太幣的託管式質押相關的配套基建成熟，香港市場若要在虛擬資產市場保持競爭力，單純容許銀行及證券商參與分銷，並不足夠，相對價格亦會昂貴，長遠是有需要涉足質押業務營運，為市場進一步發展帶來第二個機會。