內房庫存過剩 料明年底完成消化

紀沫指出，解決房地產對經濟拖累最核心是庫存過剩問題，否則房企不能再新建項目。截至4月底，內地百大城市房地產存貨周期（Inventory Turnover）為29.9個月，即由建成至售出需約30個月時間，是過去6年的15.5個月的一倍。她稱內地已有消化商品房庫存政策，上月底政治局會議公布，要統籌消化存量房產和優化增量住房措施。

房企需更長時間恢復業務

事實上，早於3月以來，內地已通過人民銀行再貸款，支持地方政府收購現有商品房作為保障性住房，加上限制新供應措施，如存貨周期超過36個月的城市暫停賣地，她又預期，現有庫存可在明年完成消化，另外過去未完工的項目，亦料可在今年底完成。不過她指出，存庫消化僅代表房企可以重新買地投資，房地產投資和房企業務恢復需要更長時間，而內地樓市亦可能長期處於底部。

另貨幣政策方面，人行今年未有下調中期借貸便利（MLF）和1年期貸款市場報價利率（LPR），僅減5年期LPR，紀沫認為人行為保持與美元息差，而未能減息，星展料美國要延後第四季才能減息，估計人行亦要到第四季才會將1年期LPR下調0.1厘。不過存款準備金則有較大下調空間，在1月下調0.5個百分點後，今年餘下時間至少還會再降0.25個百分點。