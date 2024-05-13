全球網絡安全需求升 科技股盈利動力增

明報記者 葉創成

本港近月發生多宗由黑客攻擊導致的資料外泄甚至勒索事故（見表1），市場對網絡安全需求料愈來愈大，這其實亦可以帶來投資機會。由Yves Kramer管理、以包括網絡安全等不同「安全」為主題股票策略的「百達‧保安」基金，今年首季、去年及2006年成立以來回報分別為7.01%、20.83%及255.32%，表現亮麗；截至上周五，「百達‧保安」基金規模約60億美元，為全球同類型主題規模最大的基金之一。Kramer上周從瑞士日內瓦來亞洲探訪客戶，香港是其中一站，他在上周二撥出寶貴時間接受《Money Monday》專訪，介紹該投資主題的亮點，值得讀者留意。

地緣政治風險升溫 「安全」更值投資

Kramer首先指出，「安全」是人類日常生活所面對的挑戰，例如自動駕駛、食品測試及電子支付都涉及「安全」，政府希望提供的基建「安全」、企業也致力提供「安全」的產品及服務以建立品牌，每個人也希望生活在「安全」的世界，因此，就此提供解決方案的市場規模於2012年底以來每年平均增長7.9%，高於期內全球經濟平均增長的3.4%（見圖1），與此同時相關上市公司除息稅前利潤率（EBIT Margin）期內亦由不足15%上升至約20%（見圖2），因此盈利增長更高於營業額，由此帶來更可觀的盈利增長，支持股價上升。

向前望的話，Kramer認為，考慮到全球面對的地緣政治風險、貿易戰以至真正戰爭，世界正變得愈來愈不安全，因此，就「安全」提供解決方案此主題亦變得更有投資價值，故Kramer相信，「百達‧保安」基金應該可以繼續為客戶帶來理想回報。

去年全球勒索收入首破10億美元關

就網絡安全此領域而言，根據《Chainalysis》統計，去年全球勒索軟件攻擊政府、商業機構或個人資訊科技系統及盜取資料後，成功勒索所賺取的收入達11.8億美元，按年增長近倍，並且是歷史上首次突破10億美元此關口。

Kramer分析，政府、商業機構或個人也好，要保護自己的資料免於外泄，需要保護自己所有的通信端點（endpoint）、伺服器（server）及應用場景（application）以確保黑客難以入侵，防守上須避免百密一疏；作為比較，攻擊方的黑客只要在以上任何一個環節找到缺口便可入侵網絡盜取資料，假如在某一擬入侵的機構上找不到缺口，轉投另一獵物也十分容易，因此處於相對有利位置。

黑客與網絡安全公司就AI開展攻防戰

過去一年多以來全球人工智能熱潮興起，Kramer分析，除了黑客可以利用人工智能開發影像釣魚（video phishing）及聲音釣魚（voice phishing）等新興網絡攻擊工具外，網絡安全公司也可應用人工智能以更好地保護資料免於外泄，形容攻防雙方的角力將會持續，是一個永遠不會完結的故事：「黑客將會繼續開發更先進的工具，網絡安全公司也是一樣。」

微軟去年網絡安全收入200億美元稱冠

可以留意的是，微軟（美：MSFT）去年來自網絡安全軟件收入達200億美元，屬全球最高，2022年及2021年相關收入分別為150億美元及100億美元，即過去兩年每年相關收入以50億美元速度增長，在兩年內便勁升一倍，因此《Money Monday》認為毫無疑問微軟屬最受惠於網絡安全此投資主題的科技股之一，也解釋除了一年多前推出ChatGPT聊天機械人帶來的人工智能主題外，微軟2021年以來股價勁升近倍（見圖3），現時市值逾3萬億美元，超越蘋果（美：AAPL）成為全球市值最大上市公司，亦有其他亮點支持。

另外，記者翻查「百達‧保安」基金於3月底報告，第二大持股Crowdstrike Holdings Inc（美：CRWD）、第五大持股Palo Alto Networks Inc（美：PANW）均是網絡安全服務公司（見表2）。

除了網絡安全以外，「百達‧保安」基金也會投資於其他「安全」為主題的股票，當中，根據三大驅動力來制訂投資策略，分別是創新、城市化及監管。就創新此驅動力，Kramer指出，全球科技日新月異、瞬息萬變，而在2006年該基金剛面世時，創新的焦點是電子支付、跟着聚焦金融科技、最新的熱點則是人工智能，相信10年後又會有其他科技熱潮。

信用卡資料儲存由磁帶轉晶片 更安全

全球電子支付自2006年以來有何發展亮點呢？Kramer指出，在電子支付剛面世時，信用卡內的資料普遍儲存於卡上的磁帶，比較容易被破解及盜取。經過多年的科技創新，信用卡內的資料現已大多數轉為儲存於卡內的晶片上，安全得多。記者翻查「百達‧保安」基金於3月底報告，第四大持股Fiserv Inc （美：FI）相信便是提供上述服務的美國金融數據公司，其他同業還包括Global Payments Inc. (美：GPN)。

美三藩市鳳凰城開始汽車自動駕駛

向前望的話，Kramer認為，就創新此驅動力來說，自動駕駛的發展值得關注。Kramer解釋，在100年前，汽車基本上便是一部發動機連接四個車胎，時速30至40公里，而當這樣簡單的汽車被廣泛使用後，會導致很多意外及人命傷亡，因此更多「安全」解決方案亦開始附設於汽車上，而當前最新的發展便是自動駕駛，這在美國三藩市及亞利桑那州的首府鳳凰城已開始廣泛應用。

自動駕駛的最大問題，當然便是系統一旦出現故障對駕駛者及其他道路使用者帶來的「安全」問題。Kramer笑說，他現時50歲，亦已習慣自己揸車，難免會對自動駕駛此新科技感到畏懼，但對於現時只有10多歲的年輕人來說，此新科技在未來15至20年料陪伴他們成長，他們便會習以為常，Kramer相信現時很多人所擔心的「安全」問題最終都會有解決方案，因此也帶來投資機會。

馬斯克上月訪京 擬華推全自動駕駛軟件

美國電動車生產商Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克上月底突然抵達北京，並獲總理李強高規格接待。李強表示，Tesla在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功範例；路透社報道指出，馬斯克此行目的是討論在中國推出「全自動駕駛」軟件，並要求中國允許數據輸往海外。自2021年以來，Tesla根據中國監管機構要求，把在中國收集的所有數據儲存在上海，並未將任何數據轉移到美國。

記者翻查資料，相信受惠於「自動駕駛」此主題的上市公司，除了Tesla外，包括以色列汽車科技研發股Mobileye（美：MBLY）、 荷蘭晶片股恩智浦半導體（NXP Semiconductors、荷：NXPI）。

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