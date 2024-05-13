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經濟

騰訊上季經調整利潤料升三成 聚焦遊戲業務

【明報專訊】阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）兩大科網股將於周二（14日）公布上季業績，市場對騰訊業績重心仍落在遊戲業務表現，雖然上季表現受壓，但本月即將發布《地下城與勇士：起源》手遊（簡稱《DNF手遊》），有望改善今季表現；而市場關注阿里旗下客戶管理收入（CMR）及淘天集團商品交易總額（GMV）增長將重新加速，惟海外投資將繼續影響成本。

《DNF手遊》本月推 利今季表現

「股王」騰訊的股價，自公布1000億元回購計劃後回勇，市場亦預期上季收入及經調整純利將分別增長5.9%及31.8%，錄1587.78億元及429億元（人民幣，下同）。瑞銀預期，騰訊上季經調整淨利潤將按年升36%至444億元，主要受惠於高毛利收入增長，以及持股公司包括快手（1024）及拼多多（美：PDD）利潤表現強勁。該行預期，國內遊戲收入表現仍疲軟，收入將按年下跌5%；國際遊戲首季收入持平，不過持股的海外遊戲公司Supercell改變策略的效果料於第二季開始反映。

招銀國際認為，騰訊遊戲業務短期仍面臨壓力，預期今年首季收入將按年減少2%，不過在部分遊戲變現改革及《DNF手遊》等新遊戲於第二季推出的帶動下，遊戲收入將於第二季回復正增長。該行認為騰訊估值仍有吸引力，股價主要催化劑包括《DNF手遊》可助遊戲業務復蘇；廣告及金融科技及企業服務毛利率增長勝預期，以及加大股東回報。

花旗料阿里上季CMR升3.5%

至於阿里，摩根大通預期，由於阿里加大投入主要業務包括本地、國際電商及雲業務，故下調2024及2025財年經調整每股盈利分別3%及6%。該行估計，國際電商收入按年升逾四成，惟虧損料擴至逾40億元。

花旗認為，阿里重點投資低價策略吸引消費者需求和購買頻率，相信可推動集團業務成長，加快訂單量及GMV。由於旗下淘寶及天貓業務GMV增長較快的混合變化，亦同時推動CMR重新加速，不過增長均略低於GMV表現，預期上季CMR將按年升3.5%至625億元；收入按年升5.8%至2204億元。

此外，美團（3690）亦將於周四（16日）公布首季業績，據彭博綜合券商預測，市場預期集團首季經調整盈利將按年升9%至60億元；收入亦增長19%至696億元。

相關字詞﹕美團 地下城與勇士 騰訊遊戲 首季業績 彭博 摩根大通 阿里巴巴 騰訊

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