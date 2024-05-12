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經濟
2024年5月12日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
YOHO Hub II首輪210伙沽清 擬今加推 「撤辣」後4鐵路盤首賣全收旺場
內地上月CPI升0.3% 勝預期
內地首4月社融規模增量遜預期 上月首見負增長
彭博：蘋果OpenAI近達協議 iPhone將用ChatGPT
SHEIN美上市遇阻 擬轉倫敦掛牌
美股三大指數距收市高位不足1%
IMF世貿經合組織 看好今年貿易 料全球增速至少按年增1倍
對亞洲貿易增 帶動港首季經濟增長
張宗永：爛船又何止三斤鐵
薛偉傑：照明無人機直飛災區 爭取救援黃金時間
馮其十：主動調查中國新能源車 勿對歐盟「回心轉意」太樂觀
馮其十：主動調查中國新能源車 勿對歐盟「回心轉意」太樂觀
【明報專訊】國家主席習近平剛剛結束對法國、塞爾維亞和匈牙利的國事訪問。此訪最大的看點之一，是中、歐如何溝通新能源產業事宜。
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YOHO Hub II首輪210伙沽清 擬今加推 「撤辣」後4鐵路盤首賣全收旺場
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