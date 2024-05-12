薛偉傑：照明無人機直飛災區 爭取救援黃金時間

深圳高度創新技術有限公司表示，以往在災區使用的照明工程車包括可以伸縮升降的金屬桿及柴油發電機等，每部重量高達1噸，還不具備自走能力，需要由救援人員來拉動。不過，出現天災的地方往往是位於較為偏遠的山區，又或者附近的公路已經損毁或水浸，要用人力拉一部1噸重的照明工程車到現場，實在非常吃力。

性價比勝傳統照明車

照明無人機卻可以直接快速飛到現場提供燈光，並可以一次出動多部。以該公司的照明無人機來說，每部有4排LED分佈在四邊，若升到大約50米高，可以照亮大約6500平方米的地面面積。至於後備電池、充電站，以及柴油發電機等，可以稍後才運到現場也無問題。

此外，售價方面，傳統的照明工程車每部售價約40萬元人民幣，該公司的照明無人機連後備電池和充電站，售價約20萬元人民幣，即使再加上一部數千元的柴油發電機，仍然比傳統照明工程車廉宜了一大截。

明報記者 薛偉傑

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