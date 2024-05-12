對亞洲貿易增 帶動港首季經濟增長

向東盟中東國家出口均增長

今年首季本港進出口數字報捷，為GDP增長2.7%的功臣，其中貨品出口按年增6.7%，進口增3.2%。期內本港向東盟、中東國家的出口貨值均見顯著增長，往泰國出口貨值按年增38.8%，往阿聯酋增20.8%，往越南增12.9%；輸往荷蘭的出口貨值按年急跌27.8%，為跌幅最大的主要目的地。首季亞洲國家的進口貨值增長亦見突出，韓國進口貨值按年急增58.4%，越南增37.9%，泰國、新加坡各增19.6%及15.3%。

對歐美多國進出口下跌

這種趨勢於3月更明顯，本港輸往亞洲的整體出口貨值按年升8.1%，當中往越南升41.6%，往泰國、馬來西亞各升20.6%及18.6%，但輸往西方國家的整體出口貨值下跌，如往英國跌31.5%，往德國跌15.5%，往美國則跌5.4%。

高盛分析，本港首季GDP增長勝預期，主要受惠於商品貿易盈餘，隨着全球製造業活動改善，料商品出口會延續強勢。

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