美股三大指數距收市高位不足1%

【明報專訊】美國將於下周二及周三，公布影響利率走勢的4月生產者物價指數（PPI）及消費物價指數（CPI），美股三大指數在上周五表現各異，標指升0.2%，收報5222點；道指上周五升0.3%，收報39,512點；納指跌0.03%，至16,340點。全周計算，道指升2.2%，標指和納指分別升1.9%和1.1%，三大指數距歷史收市高位不足1%。
Nvidia（美：NVDA）受台積電（美：TSM）4月銷售升近60%刺激，股價升1.3%，台積電升4.53%；微軟（美：MSFT）升0.6%。上周五公布消費者信心指數跌至6個月以來最低，近期美國就業數據疲弱，稍為緩解對加息的憂慮。
嘉信理財金融研究衍生產品分析總監Nathan Peterson指出，難以確定美國經濟放緩程度，但市場期望經濟放緩使通脹降至聯儲局所訂2%目標的同時，不會影響企業獲利表現。
恒指夜期港股ADR齊跌
歐洲股市做好，英國股市升約0.6%，德國和法國股市分升0.5%和0.4%。恒指夜期跌0.16%，收報18,925點，低水39點。ADR港股比例指數報16,215點，跌0.2%，騰訊（0700）ADR收報折合371.67港元，較港收市價升約0.2%，阿里巴巴（9988）ADR收報折合78.19港元，較港收市價升0.3%，匯控（0005）美股收報折合68.14港元，較港收市價升約0.2%。