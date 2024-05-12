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經濟

SHEIN美上市遇阻 擬轉倫敦掛牌

【明報專訊】路透引述消息指出，內地時裝電商巨頭SHEIN在美國上市計劃面臨監管障礙，計劃改於英國上市，最快在本月內通知中國證監會有關轉變上市地點計劃，並向倫敦證交所提交上市申請，公司已在今年初與倫敦的財務顧問、律師事務所及基金公司接觸。

遇美大選年 監管審查更嚴

消息人士指出，SHEIN早於去年11月向美國證交會秘密地提交上市申請，並向中證監提交審批申請。在美申請上市進展緩慢，消息指出，今年為美國大選年，SHEIN面臨監管機構比預期更嚴格的審查，證交會尚未推進有關上市申請，部分國會議員亦對SHEIN上市持反對意見。SHEIN、倫交所拒絕評論，美國證交會和中證監沒有回覆路透查詢。

另一方面，消息人士亦指中證監本月曾知會SHEIN，因為公司供應鏈緣故，並不建議在美國上市。雖然SHEIN有意轉向在英上市，但該公司沒有停止推動在美國掛牌的計劃，計劃保留美國上市計劃，或在倫敦掛牌後，以第二上市方式在美國上市。SHEIN去年曾進行融資，當時企業估值為660億美元，一旦成事，將為今年全球最大IPO之一。

極氪紐交所掛牌 首日升近35%

另外，吉利汽車（0175）分拆上市的極氪（美：ZK）上周五首日在紐交所掛牌，以招股價上限21美元作定價，未計行使超額配股權，極氪集資淨額約4.41億美元。極氪開市報26美元，較定價升23.8%，最高曾見29.36美元，收市報28.26美元，較定價上升34.6%，市值為69.97億美元。極氪去年淨虧損11.7億美元，收入為73億美元，按年增長逾六成。

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