內地上月CPI升0.3% 勝預期

【明報專訊】內地通脹數據繼續回溫，國家統計局公布，4月全國居民消費者價格（CPI）按年升0.3%，高於市場預期的0.2%，增速較3月的0.1%擴大，連續3個月維持通脹，按月升0.1%，扭轉3月的按月1%跌幅。去年10月以後，內地曾連續4個月錄得通縮，市場擔心通縮預期削弱往後消費，分析認為4月內地通脹數據反映國內消費有改善，但也有環球油價上升的因素，現時仍然處於接近零水平，政府仍需進一步加強支持政策。
匯豐：內地消費保持韌性
撇除能源和食品價格，4月核心通脹按年升0.7%，較3月增幅擴大0.1個百分點。食品價格在內地通脹有較大佔比，4月按年跌2.7%，影響CPI下降0.49個百分點。非食品價格按年升0.9%，較上月擴大0.2個百分點，帶動CPI升0.77個百分點，其中能源價格上升3.6%，扣除能源的工業消費品價格升0.4%，較3月擴大0.3個百分點。服務價格升0.8%，幅度與上月相同。
匯豐報告指出，通脹按月上升，顯示內地消費保持韌性，清明節和勞動節長假旅遊消費回升超過疫前水平，帶動4月旅遊物價按年上升4.1%。不過內地電動車減價持續，新能源小汽車和燃油小汽車價格，分別按年跌6.5%和4.8%，而通訊工具、家用電器物價亦保持通縮，按年下降2.9%和0.3%，匯豐認為有需要進一步擴大對消費品需求，近月消費品升級政策，應可為耐用消費品需求提供幫助。
4月工業生產者出廠價格（PPI）按年跌2.5%，差過市場預期2.3%跌幅，維持2022年10月以來的跌勢，不過跌幅較3月時的2.8%收窄，按月下降0.2%，較3月擴大0.1個百分點。匯豐指PPI按年跌幅收窄，主要是上游行業收縮緩和，但房地產疲弱，建材及非金屬類價格按年仍跌8.5%。
上月PPI按年跌幅收窄
彭博經濟研究指出，與消費品相關的PPI價格延續跌勢，在可見未來消費品PPI對CPI通縮壓力不會減弱，CPI略有回升但仍接近零水平，通縮風險緩解但未完全消除，經濟需進一步刺激。