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2024年5月11日星期六
睇樓手冊
港股飈425點撲19000 港交所漲8% 憧憬北水或免股息稅 內銀中資電訊炒起
中金：免稅料利高息股 助收窄AH股溢價
平保減持匯控套3.9億 消息：鎖定收益
有大型銀行傳停內地客按揭申請
央視：樓市限購措施不會完全撤出
紛美大股東提全購 與管理層續角力 股價升21% 新巨豐委親信任非執董遭否決
3英國併Vod通過英國安審查 長和升4%
芝商所：中國出口遇阻 谷消費需時奏效
Tesla內地零售份額4% 按月降3.7百分點
吉利旗下極氪美上市 定價21美元
中芯：次季量增價跌 盼全年營收增逾8%
台積電4月營收飈六成 歷史次高
WSJ：美擬向華電動車徵100%關稅 中國電池太陽能設備或同遭開刀
英擺脫衰退 GDP按季升0.6%
新iPad廣告被指摧毁創意 蘋果道歉
百度惹爭議女副總裁 被揭離職前設新公司
打冷店17萬續租砵蘭街舖 加租27% 地舖連1樓共4400呎 呎租39元
華潤1.5億售新蒲崗鰂魚涌兩物業
財團申文錦渡建創科園 涉576萬呎樓面
高臨次輪售20伙 特色戶實呎2.66萬
皓畋銀主盤4630萬沽 6年貶值47%
ONE INNOVALE一房租1.1萬 呎租39元
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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