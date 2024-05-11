ONE INNOVALE一房租1.1萬 呎租39元

【明報專訊】雖然5月屬住宅租務傳統淡季，但市場依然不乏租賃成交，中原區域營業董事陳國輝表示，粉嶺北大型新入伙盤ONE INNOVALE，新錄B座中層09室租務成交，實用面積285方呎一房間隔，業主開價約1.2萬元，議價後減1000元或8%，以1.1萬元租出、實用呎租約39元；業主於2022年以453萬元一手購入單位，現享約2.9厘租金回報率。
另外，中原分行經理麥耀倫表示，荃灣區5月至今暫時累積錄逾60宗租賃成交，表現平穩，其中海之戀‧愛炫美第5B座高層A室，實用面積530方呎兩房間隔、可望海景，業主叫價2.45萬元，議價後減500元或2%，以2.4萬元租出、實用呎租約45元，租客為區內分支家庭；業主於2017年以986.4萬元一手購入單位，現享約2.9厘租金回報率。
何超雄7.2萬租出縉城峰4房
豪宅租盤方面，代理消息稱，西營盤指標屋苑縉城峰新錄大單位租賃成交，單位為第1座高層B室，實用面積約1160方呎4房間隔，由已故賭王何鴻燊的大房千金何超雄持有，原叫租7.5萬元，減價3000元或4%後，以約7.2萬元租出、實用呎租約62元；據悉何超雄於2011年以約3500萬元購入單位，現享約2.5厘租金回報率。
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