ONE INNOVALE一房租1.1萬 呎租39元

另外，中原分行經理麥耀倫表示，荃灣區5月至今暫時累積錄逾60宗租賃成交，表現平穩，其中海之戀‧愛炫美第5B座高層A室，實用面積530方呎兩房間隔、可望海景，業主叫價2.45萬元，議價後減500元或2%，以2.4萬元租出、實用呎租約45元，租客為區內分支家庭；業主於2017年以986.4萬元一手購入單位，現享約2.9厘租金回報率。

何超雄7.2萬租出縉城峰4房

豪宅租盤方面，代理消息稱，西營盤指標屋苑縉城峰新錄大單位租賃成交，單位為第1座高層B室，實用面積約1160方呎4房間隔，由已故賭王何鴻燊的大房千金何超雄持有，原叫租7.5萬元，減價3000元或4%後，以約7.2萬元租出、實用呎租約62元；據悉何超雄於2011年以約3500萬元購入單位，現享約2.5厘租金回報率。