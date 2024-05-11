明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

ONE INNOVALE一房租1.1萬 呎租39元

【明報專訊】雖然5月屬住宅租務傳統淡季，但市場依然不乏租賃成交，中原區域營業董事陳國輝表示，粉嶺北大型新入伙盤ONE INNOVALE，新錄B座中層09室租務成交，實用面積285方呎一房間隔，業主開價約1.2萬元，議價後減1000元或8%，以1.1萬元租出、實用呎租約39元；業主於2022年以453萬元一手購入單位，現享約2.9厘租金回報率。

另外，中原分行經理麥耀倫表示，荃灣區5月至今暫時累積錄逾60宗租賃成交，表現平穩，其中海之戀‧愛炫美第5B座高層A室，實用面積530方呎兩房間隔、可望海景，業主叫價2.45萬元，議價後減500元或2%，以2.4萬元租出、實用呎租約45元，租客為區內分支家庭；業主於2017年以986.4萬元一手購入單位，現享約2.9厘租金回報率。

何超雄7.2萬租出縉城峰4房

豪宅租盤方面，代理消息稱，西營盤指標屋苑縉城峰新錄大單位租賃成交，單位為第1座高層B室，實用面積約1160方呎4房間隔，由已故賭王何鴻燊的大房千金何超雄持有，原叫租7.5萬元，減價3000元或4%後，以約7.2萬元租出、實用呎租約62元；據悉何超雄於2011年以約3500萬元購入單位，現享約2.5厘租金回報率。

相關字詞﹕何超雄 已故賭王何鴻燊 縉城峰 海之戀‧愛炫美 ONE INNOVALE

上 / 下一篇新聞