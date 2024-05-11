皓畋銀主盤4630萬沽 6年貶值47%

「白居二」560萬購南濤閣3房

大眾化屋苑方面，新一批「白居二」（白表免補地價購二手居屋），積極在市場尋寶；世紀21怡和地產經理尹美嫦表示，黃竹坑南濤閣第1座中層B室，實用面積589方呎，3房間隔，望遊艇會海景，原業主開價598萬元，獲「白居二」買家洽購，累減38萬元或6%，以560萬元易手、實呎9508元；原業主1999年2月購入，當時作價180萬元（未補地價），帳面賺380萬元或兩倍。

此外，具體反映4月15日至21日市况的中原城市領先指數CCL，最新報146.30點，按周跌0.12%，是4月17日市傳大型銀行削按揭現金回贈至零、並收緊審批，以及何文田朗賢峯IIB期開價、將軍澳PARK SEASONS首輪開售當周的市况；CCL連跌兩周共0.4%。

樓價牛皮 CCL連跌兩周共0.4%

值得留意是，CCL指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌23.5%，而2024年至今暫時下跌0.62%，展望短期樓價仍然於145點到150點之間反覆爭持，未有向上、或向下的信號。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報146.75點，按周跌0.1%；CCL（中小型單位）報145.63點，按周跌0.16%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）同樣連升3周後回軟，兩個指數均在2017年1月中水平徘徊。豪宅方面，CCL（大型單位）報149.72點，按周升0.06%，指數在2017年3月底水平徘徊。