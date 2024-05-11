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經濟
國際金融

英擺脫衰退 GDP按季升0.6%

【明報專訊】受惠於服務業及製造業反彈，英國擺脫了去年下半年的技術性衰退，在今年首季恢復經濟增長。第一季GDP按季增長0.6%，是2021年第四季英國放寬防疫限制以來最大的升幅。按季折合成年率，英國首季GDP升幅更達2.5%，遠超美國首季的1.6%升幅。

英國去年下半年GDP萎縮0.4%，最新數據標誌英國近70年來最溫和的衰退結束。按月計算，英國3月GDP增長0.4%，較預期高出0.3個百分點。隨着罷工減少促進了公共運輸，消費者重返商店，加上商業投資比預期強，零售、交通及醫療等領域在首季強勁增長。以產出計算，英國服務業按季增長0.7%，是去年第一季以來首次恢復增長。

畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin指出，英國經濟最惡劣的時期已經過去，前瞻性指標預示未來幾個月將出現進一步的增長勢頭。

或增通脹壓力 減息添變數

強勁的增長數據，可能令英倫銀行對減息時機的研判更形複雜，因為更強的經濟增長可能會加劇通脹，而英倫銀行仍未確定通脹是否受控。匯控高級經濟學家Liz Martins表示，今年初以來所有經濟數據無疑表明情况開始好轉，令人憂慮的是，如果減息遲遲未能實現，經濟復蘇的基礎將被削弱。

彭博經濟研究經濟學家Ana Andrade指出，假設英國未來幾個月的通脹率降至2%，這將無礙英倫銀行最早於6月減息，不過若目前經濟增長勢頭持續，將增加通脹壓力，可能使英倫銀行的減息幅度低於預期。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減息預期 衰退 增長 英國

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