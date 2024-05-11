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經濟

中芯：次季量增價跌 盼全年營收增逾8%

【明報專訊】中芯國際（0981）日前公布首季純利按年跌近70%，聯合首席執行官趙海軍昨於業績說明會上預計，今年第二季整體持續「量增價跌」趨勢，目標全年營收增長超過8%。趙海軍稱公司首季收到部分急單，但12英吋部分產線接近滿載，無法完全滿足所有訂單，故優先保證與市場份額相關的急單，即手機等消費電子；同時與客戶協調後，將電腦、平板產品交付時間向後推遲。

料內地晶片價格戰日趨激烈

價格方面，趙海軍預計平均銷售價格（ASP）未來季度將下跌，但速度不會太快，其中12英吋產能滿載，價格相對穩定，不過標準產品由於同行業競爭，不排除其價格會進一步下降。他又警告，隨着未來數個月多個新工廠開始投產，加上全球供應過剩，內地市場的晶片價格戰或日趨激烈，利潤率已降至2009年以來新低，料將在第二季繼續下跌。

該公司在首季業績報告中提及今年「銷售收入增幅可超過可比同業的平均值」的指引，趙海軍解釋稱，公司測算可比行業平均值的營收增速在8%左右，故中芯預計今年營收的增幅會超過該數字。至於半導體行業趨勢，趙海軍預計今年上半年收入按年增長兩成，但擔心客戶在上半年的緊急拉貨（即貨物運送）是在提前透支下半年需求，正謹慎密切觀察，還未完全看清楚下半年趨勢。

相關字詞﹕趙海軍 首季業績 中芯國際

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