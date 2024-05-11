芝商所：中國出口遇阻 谷消費需時奏效

料歐美縱減息 難回超低水平

在內地經濟增長放慢時，他指出，已經對商品市場構成影響，影響到需求，例如鐵礦石價錢走弱，便是一例，除了黃金跑出之外，他認為商品市場表現較「熊」。

同時，他表示，隨着歐美嘗試自建供應鏈，他料無可避免面對相對高的勞工及土地成本。即使個別生產設施遷往墨西哥及越南，該等國家的供應鏈短時間難以達到中國同一經濟規模。在這個情况下成本上漲，通脹回落與否得看歐美經濟本身情况。今時今日通脹環境下，料息率攀至高峰後即使最終減息，卻與過往貼近零水平不可同日而語。

他說，現時好消息是息口到達峰值，但欠佳的消息是息率高過疫情前，在保護主義盛行及美國及亞洲政治主導，似乎難重回昔日低通脹環境。同時歐、美在財政預算持續上調，財政赤字佔本地生產總值高達4%及6.5%，藉此支持經濟。美國在高息時同時股市估值高企，對擁有巨額儲備的大企業影響不大，小企業卻在債市融資難而轉向銀行，銀行或有機會面對損失。

此外，他說，中國的通脹貼近零水平，與環球情况有異，人民幣亦大幅走弱，這或有利中國為債務融資，降低負擔，並重振增長，尤其推動出口。但是在當前保護主義及貿易壁壘處處，中國推動出口未必如願。