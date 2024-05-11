3英國併Vod通過英國安審查 長和升4%

仍須待英競爭局審批

根據該公布，兩家電訊商合併後的機構要成立國家安全委員會去監督Vodafone及合併公司會影響到國安的敏感工作，同時要在該委員會下成立技術小組去監察涵蓋網絡、實體及個人安全事宜。該委員會要定期向英國政府提供更新信息及資訊。另合併後機構需要委聘政府核准的外聘核數師，確保網絡的規劃過渡工作，亦要就管治方面確立特別安排。內閣大臣會考慮到，Vodafone作為政府眾多部門的策略供應商，甚至因應合併後的人事、政策、流程及網絡，在網絡、人事及實體安全上，是否採取措施緩解國安上的顧慮。

在4月底，跟進今次合併交易的英國競爭與市場管理局（CMA）正就今次合併交易，進行第二階段的調查，按照時間表，料將於今年9月18日法定日期完成相關程序。在早於一星期前，CMA已經發出聲明，會就防止有關交易引發到顯著減少競爭方面，徵集第三方意見，並正待外界在5月16日回覆。受到3英國與Vodafone英國業務合併交易再過一關的消息出籠，長和的股價昨日做好，全日股價升幅達3.9%，收報41.15元。