央視：樓市限購措施不會完全撤出

三四線內房股昨續勁升

中央政治局會議上月30日在事隔8年之後首次再提統籌研究「消化存量房產」，杭州與西安周四（9日）全面取消住房限購措施，消息已刺激內房股全線向上，昨升勢繼續。世茂昨最多升至1.16元，收市報0.96元，升60%（見表）；華南城（1668）收市報0.295元，升44.6%；弘陽地產（1996）、中國奧園（3883）及融信中國（3301）亦分別升28.1%、27.7%及26.7%。

《央視新聞》報道，內地樓市限購鬆綁是大勢所趨，但由於房地產市場分化嚴重，迫切需要「因城施策」、「一城一策」，但目前來看不會徹底退出該政策，市場供應過剩、後發動能不足的城市，可選擇全面取消限購，但重點城市因為涉及落戶政策等，微調及動態調整將繼續成大趨勢。央視新聞稱，目前共有35個城市放鬆限購，24個城市全面取消限購，還有160多個城市公布放寬公積金貸款政策、購房補貼、取消首套房商貸利率下限、「白名單」專案融資支持等政策。

中信建投發表報告表示，杭州新政由控制供地、寬鬆首套認定、購房可落戶等多維度改善樓市政策，預計本次新政出台後，杭州樓市有望迎來企穩。該行又稱，近期有多個核心城市推出了限購放鬆的政策，重點城市密集出台鬆綁限購政策下，預計加速形成一線城市改善主城區、二線城市全面取消限購的格局。