有大型銀行傳停內地客按揭申請

中原：非「一刀切」 視乎個別申請

中原按揭董事總經理王美鳳表示，據悉有關個別銀行並非「一刀切」暫停接納內地客戶的按揭申請，而是需按個案視乎是否能確定符合審批要求。她解釋，港銀較難確認內地客的入息證明文件，亦並非如港人一樣可於信貸資料庫查閱其信貸紀錄及債務狀况，導致銀行最近在處理內地客戶按揭申請的時間有所延長，出現審批「塞車」。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，除非內地客本身在港已有資產，或在港有工作及支取本地薪金，否則需提供證明如何將內地資產和收入，合法轉移至香港的供款渠道，他提醒內地客宜向兩至三間銀行申請按揭，避免因個別銀行拒批而延誤交易。

王美鳳續表示，現時銀行之間的樓按取態有所不同，對於不同客戶或物業類別的積極程度也有分別，例如有個別銀行現階段暫停接受村屋、唐樓，高樓齡物業的按揭申請。她建議，內地客可於入市前先多做預備工夫，了解按揭審批要求、入息文件是否獲接納及現有銀行選擇等。

政府「撤辣」後，新盤內地客買家比例見增長。仲量聯行曾於3月發布的《香港住宅銷售市場綜述》表示，新盤內地客買家比例由去年10月「減辣」前低於五成，升至今年3月錄得約七成。