中金：免稅料利高息股 助收窄AH股溢價

報告解釋，目前內地個人投資者及投資基金通過港股通投資港股所獲股息，需付股息紅利稅，如投資H股，H股公司將按20%代扣股息紅利稅，投資其他非H股時，則由中國結算代扣該稅。至於個人投資者在國外已繳納的預提稅（10%），可向中國結算主管稅務機關申請稅收抵免。

紅利所得稅最高28%

內地個人投資者及投資基金通過港股通投資紅籌股時，有關紅利所得稅最高將為28%，計算準則方面，若紅籌公司作為境外註冊的中資公司，向非中國居民企業分配股息紅利時，該境外股東須按10%稅率繳納預提所得稅，扣除預提所得稅後，疊加對港股通個人投資者及內地投資基金的20%的紅利稅，最終稅率或共被扣28%。除經港股通外，內地個人投資者可開通香港證券帳戶，所收股息毋須扣除20%紅利所得稅，但中金報告指出，內地個人投資者仍需在投資H股時按10%稅率徵收企業所得稅，而投資紅籌股時所收股息稅率最高或10%，主要考慮企業是否已計提10%企業所得稅的股息分紅。

內地企業投資者如社保基金與險資等，通過港股通投資港股所獲股息計入收入總額以徵企業所得稅，連續持有H股滿12個月取得股息紅利則可免徵企業所得稅。至於非H股上市公司若已代扣股息稅，內地企業投資者申報繳納企業所得稅時可申稅收抵免。