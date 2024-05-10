宗教團體2518萬購砵蘭街商住樓全層

原業主帳賺2108萬

上述物業位於砵蘭街368至370A號耀中大廈2樓，面積約2763方呎，上月以2518萬元售出，呎價約9113元。資料顯示，買家為香港善一堂道德協會，原業主早於1990年以410萬元購入，帳面獲利2108萬元或5.1倍。

逾兩年共斥資7758萬入市

事實上，香港善一堂道德協會過往不時買賣物業，該宗教機構於2021年以7000萬元，沽出馬頭角嘉林邊道28B號2樓全層，較早於1984年的購入價約110萬元，高出約6890萬元或逾62倍；及後於2022年1月，以2940萬元購入佐敦利金大樓1樓的樓上舖，物業面積2780方呎，呎價約1.06萬元；原業主2001年5月以316萬元入市，持貨約21年，帳面獲利2624萬元或8.3倍。

及後於2023年底，該機構以2300萬元向周生生（0116）或相關人士購入旺角彌敦道691至697號永如大廈1樓，面積約3000方呎，呎價約7666元；周生生等早於1986年以1660萬元購入該廈一籃子物業連地舖，部分仍持有至今。若連同今次所購物業，善一堂道德協會於過去兩年多，合共以約7758萬元入市。

匯賢一號售出4伙 總值2213萬

另一方面，中原（工商舖）工商部副分區營業董事伍樂民表示，屯門新合里1至3號匯賢一號，新近售出4套高層連租約單位，涉及總面積約2408方呎，成交價約為2213萬元，呎價約9190元，平均回報率約3.13%，買家均為投資客。同時，該項目4月單月錄得約30宗租賃成交，呎租約23元至28元不等，整體項目入駐率達九成。