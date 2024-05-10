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經濟

香港地產

李澤鉅妻4300萬沽大坑豪宅 帳賺4倍

【明報專訊】渣甸山大坑道有全新豪宅開展推售之際，同區連錄名人沽貨個案；其中原由香港首富李嘉誠的兒媳、「小超」李澤鉅妻子王儷橋持有的大坑半山嘉寧徑老牌豪宅豪園22至25座單位，上月中以4300萬元連車位售出，單位實用面積2560方呎、3房1套連工作間間隔，據悉單位內籠設入牆家具，以及具備簇新裝修，原以5200萬元放售，議價後累減900萬元或17%成交，實呎16,797元，料為屋苑5年來首宗成交呎價低於2萬元的成交。

2560呎3房間隔 實呎1.67萬沽出

資料顯示，王儷橋於2003年8月、即「SARS」過後，世衛將香港從疫區除名後兩個月，以810萬元連車位購入上址；當時王氏原名為王富信，持貨至今近21年，帳面勁賺3490萬元或逾4倍。

陳慧琳弟3080萬沽布思道物業 18年升逾倍

另外，樂壇天后陳慧琳的胞弟、於2001年在香港出道成為歌手的陳司翰（原名陳振華，Victor），雖然星途一般，但在物業投資上有不俗表現。資料顯示，陳司翰本月初以3080萬元，連車位售出東半山布思道永安閣第2座高層A室，單位實用面積1260方呎，3房1套間隔，實呎24,444元。

陳司翰於2006年以1300萬元透過公司名義購入上址，當年其父陳崇偉亦為公司董事之一，其時陳司翰已離港轉戰台灣樂壇，稍後再轉戰到內地拍劇，時隔18年，帳面勁賺1780萬元或約1.4倍。

事實上，永安閣過去不乏知名藝人業主，其中金馬影后舒淇曾於2005年以1160萬元購入第2座低層A室，實用面積1260方呎，至2014年再以2338萬元轉售，帳面獲利1178萬元或逾一倍，而當時的買家亦於2020年以3350萬元連車位，轉售該物業，意味陳司翰近日售出單位的價錢，比4年同類低層單位，仍低約270萬元或8%。

上林3房1918萬易手 半年較同類跌9%

另一方面，美聯區域經理陳啟駿表示，大坑道上林過往二手成交比較疏落，但近兩月均錄得成交，其中第2座中層A室，實用面積788方呎，3房1套間隔，新近以約1918萬元易手，實呎24,340元；而同類第1座中層C室，單位面積及間隔均相若，去年10月以約2100萬元易手，反映同類單位做價，逾半年來回落182萬元或9%；不過，原業主2011年6月以約1680萬元購入，持貨13年，帳面仍賺約238萬元或14%

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