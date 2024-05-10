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2024年5月10日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
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劉思明：車股普遍不濟 部件股愈發強勁可取
【明報專訊】港股強勢跑贏區內股市，恒指跌一日後買盤再度湧現，炒風更相當熾熱。車股於競爭激烈營商環境下表現普遍不濟，相比下部件股愈發強勁更為可取。
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劉思明
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