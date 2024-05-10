Google拓AI醫藥業務 藉演算法降藥物研發成本

DeepMind是較早進入該領域的AI公司，早於2018年就首次發布AlphaFold，其在蛋白質解碼方面取得的進展，經常與繪製人類基因組圖譜相提並論。AlphaFold已完成第3次迭代，可模擬一系列分子結構（包括DNA和RNA），並預測它們如何相互作用。

未來AI設計藥物或進臨牀試驗

同時擔任DeepMind及Isomorphic Labs行政總裁的Demis Hassabis指出，要真正理解生物學，需考慮不同生物分子之間的相互作用，這就是AlphaFold 3 「邁出的一大步」。他形容新一代AlphaFold對藥物研發至關重要，因為它對設計和測試新藥（包括疫苗）所使用的化合物種類，具深刻的理解。他預計也許在未來幾年，第一批人工智能設計的藥物就會進入臨牀試驗。根據DeepMind團隊在《自然》（Nature）科學期刊發表的報告，其模型比現有電腦模型，更準確地預測某些分子的相互作用，例如蛋白質與核酸，以及抗體與抗原之間的相互影響。Alphabet（美：GOOG）及Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）表示，目前已有逾180萬研究員在疫苗開發、癌症治療等研究使用AlphaFold做蛋白質預測。Hassabis預期，人工智能系統有潛力為醫藥帶來革命，並創造「巨大的商業價值」。

CEO：有潛力為醫藥帶來革命

目前多個AI巨頭都對AI生物醫藥感興趣。AI晶片龍頭Nvidia醫療保健業務副總裁Kimberly Powell稱，醫療保健將成為Nvidia下一項價值「數以十億美元的業務」，目標是為更多生物技術公司提供晶片及其他工具。Nvidia的風投部門Nventures正向AI藥物研發初創公司大舉投資。微軟也在開發用於基因組研究的AI平台。

（綜合報道）

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