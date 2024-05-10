明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

碧桂園未按時支付兩筆境內債息

【明報專訊】去年5月碧桂園（2007）旗下「碧桂園地產」曾成功發行的兩期由中債增（中債信用增進投資股份有限公司）全額擔保境內人民幣債「23碧桂園MTN001」及「23碧桂園MTN002」。最新據碧桂園地產在中國銀行間市場交易商協會公布無法按時在昨日（2024年5月9日）支付兩筆境內債的利息，涉及3040萬元（人民幣，下同）和3555萬元，總計6595萬元。

5工作日寬限期 未正式違約

根據公告，「23碧桂園MTN001」及「23碧桂園MTN002」發行金額分別為8億元及9億元，期限均為2年，利率分別為3.8%及3.95%。公告內提及，對未能按期足額償付的違約情况設置5個工作日寬限期，意味兩筆境內債仍未正式違約。日前，外電已引述知情人士稱，碧桂園正尋求中債信用增進的幫助，以支付昨日到期的利息，雙方正進行對話。

公告稱，若發行人碧桂園地產未能在寬限期3個工作日內，即不遲於5月13日完成償付其「23碧桂園MTN002」公司債券，中債增將根據《民營企業債券融資支持工具信用增進函》相關約定履行增信責任。碧桂園地產指出，正全力籌措資金，經公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產，盡力於寬限期3個工作日內足額償付利息及寬限期內利息。

此外，內媒「澎湃新聞」從債權人處獲取的文件顯示，融創中國（1918）將就「H融創05」、「H融創07」、「PR融創01」、「20融創02」的兌付方案展期，由原來於6月及9月兌付本息調整至12月兌付。

相關字詞﹕人民幣債券 中債增 融創 碧桂園

上 / 下一篇新聞

摩通報告：港金融環境有挑戰 法律體系等仍有優勢 加強內地連繫符合利益
摩通報告：港金融環境有挑戰 法律體系等仍有優勢 加強內地連繫符合利益
羅奇：港地產易陷盛衰周期 受「中國衝擊」
羅奇：港地產易陷盛衰周期 受「中國衝擊」
陳翊庭：沙企來港上市「指日可待」
陳翊庭：沙企來港上市「指日可待」
北水研豁免股息稅 分析指議題敏感需時研究
北水研豁免股息稅 分析指議題敏感需時研究
匯控除淨 恒指仍漲223點
匯控除淨 恒指仍漲223點
特步售K-Swiss等品牌予大股東 稱出售可提升盈利表現 交易後擬派特別息0.447元
特步售K-Swiss等品牌予大股東 稱出售可提升盈利表現 交易後擬派特別息0.447元
內地4月進出口表現同勝預期
內地4月進出口表現同勝預期
九倉吳天海：內房暫未見轉機 料港全年樓價牛皮
九倉吳天海：內房暫未見轉機 料港全年樓價牛皮
杭州西安撤限購 多家內房股價急升
杭州西安撤限購 多家內房股價急升
澳博首季虧損收窄逾九成
澳博首季虧損收窄逾九成
港明年主辦世界航線發展大會
港明年主辦世界航線發展大會
Google拓AI醫藥業務 藉演算法降藥物研發成本
Google拓AI醫藥業務 藉演算法降藥物研發成本
英倫銀行6度維持利率不變
英倫銀行6度維持利率不變
美首申失業救濟9個月最高 鞏固聯儲局減息預期
美首申失業救濟9個月最高 鞏固聯儲局減息預期
路透：華為新手機國產率再提高
路透：華為新手機國產率再提高
張兆聰：中創新航短炒高啤打之選
張兆聰：中創新航短炒高啤打之選
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：網易現價吸 中長線持有
植耀輝：網易現價吸 中長線持有
方保僑：強化香港政府資訊保安 防個人資料外泄
方保僑：強化香港政府資訊保安 防個人資料外泄
技術取勝：理文造紙將再闖高位2.6元
技術取勝：理文造紙將再闖高位2.6元
盧駿匡：新世界中長線或升至近250天線
盧駿匡：新世界中長線或升至近250天線
劉思明：車股普遍不濟 部件股愈發強勁可取
劉思明：車股普遍不濟 部件股愈發強勁可取
周顯：得散戶者得天下
周顯：得散戶者得天下
譚新強：為何美學生沒要求政府 在以色列「人道軍事干預」？
譚新強：為何美學生沒要求政府 在以色列「人道軍事干預」？
湯文亮：數字如實反映現况
湯文亮：數字如實反映現况
政府料救市 泰國樓價穩中向好
政府料救市 泰國樓價穩中向好
YOHO Hub II收8700票 超額40倍 港島南岸Blue Coast 三房餘貨加價最多5%
YOHO Hub II收8700票 超額40倍 港島南岸Blue Coast 三房餘貨加價最多5%
寶翠灣1號開放現樓示範單位 短期內新一輪銷售
寶翠灣1號開放現樓示範單位 短期內新一輪銷售
李澤鉅妻4300萬沽大坑豪宅 帳賺4倍
李澤鉅妻4300萬沽大坑豪宅 帳賺4倍
地建會促快落實啟德綠色運輸系統
地建會促快落實啟德綠色運輸系統
宗教團體2518萬購砵蘭街商住樓全層
宗教團體2518萬購砵蘭街商住樓全層